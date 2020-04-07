صور.. الطب البيطرى بإسنا يعلن رش وتعقيم الوحدة البيطرية ومبانى التأمين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد الوكيل مدير إدارة الطب البيطرى بإسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة العمل على قدم وساق، اليوم الثلاثاء، فى أعمال التعقيم والتطهير لكافة مواقع ومنشآت التأمينات الإجتماعية والمعاشات ومكاتب البريد بمدينة إسنا، وكذلك المدارس التى تم تخصيصها لصرف المعاشات للمواطنين على مدار الأيام المقبلة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف مدير إدارة الطب البيطرى بإسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تقرر إستكمال تلك الأعمال لتعقيم وتطهير المنشآت التى يتوافد عليها الأهالى لصرف معاشاتهم منذ الأول من شهر أبريل المقبل لتعقيمها لخدمة المواطنين المتوافدين لصرف معاشاتهم، كما تم تعقيم مقر الوحده البيطرية بمدينة إسنا ومبني التأمينات الإجتماعية بإسنا، ومبني الضرائب العامه بالمدينة، ومقر مدرسه العضايمة للتعليم الأساسي.

كان قد تواصل بمحافظة الأقصر أعمال صرف المعاشات للمواطنين، أمس الإثنين، حيث قام رجال الوحدة المحلية بالحلة بقيادة الأمير أحمد مصطفى رئيس قرية الحلة، والعمدة أحمد إبراهيم أبو عويضة عمدة قرية الحلة، وطارق بكتاش ويوسف حلمى سكرتير القرية، بتجهيز أماكن لصرف المعاشات أمام مكاتب البريد مجهزة بالكراسى والفراشة، وترك مسافة بين المواطنين حفاظاً على صحتهم، وذلك بناءاً على تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصرن وتوجيهات محمد سيد سليمان رئيس مجلس ومدينة اسنا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد الأمير أحمد مصطفى رئيس قرية الحلة خلال الجولة، أنه تم إعداد خيام وكراسى مجهزة ومتابعدة بين كافة المواطنين، خلال صرف معاشاتهم، وذلك لمنع انتتشار الفيروسات والعدوى ليعيش حياة كريمة، وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

فيما أقدم شباب جمعية الهلال الأحمر المصرى فرع الأقصر، على دعم عمليات صرف المعاشات للمواطنين، وذلك عبر تنظيم وتوعية الجميع بكيفية تطهير الأيدي لأصحاب المعاشات عند إستخدام ماكينة الصراف الآلي في كل من مركز القرنة وأرمنت ومدينة الأقصر.



الطب البيطرى بإسنا يعلن رش وتعقيم مدرسة والوحدة البيطرية



الطب البيطرى باسنا خلال حملات التعقيم والتطهير اليومية