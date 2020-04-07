اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:57 م
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صور.. الأقصر تعلن تنفيذ 55 قرار لإزالة تعديات وبناء مخالف بمدن المحافظة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:48 م
صور.. الأقصر تعلن تنفيذ 55 قرار لإزالة تعديات وبناء مخالف بمدن المحافظة الأقصر تعلن تنفيذ 55 قرار لإزالة تعديات وبناء مخالف بالمدن
الأقصر – أحمد مرعى

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إستكمل قيادات مدن محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملات إزالة التعديات وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تمكن رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، اليوم الثلاثاء، من إزالة عدد 11 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بناحيتي الضبعية والأقالتة، عبارة عن حالة أملاك الدولة بمساحة 350 متر، و10 حالات على الأراضي الزراعية بإجمالي 9 قيراط و22 سهم، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، برئاسة محمد سيد سليمان، اليوم الثلاثاء، من إزالة عدد 28 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية  ببندر اسنا وناحية الحلة والدير عبارة أسوار وعشش وأحواش من الطوب الأبيض.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، برئاسة العميد عبد الله عاشور، من تنفيذ 11 قرار إزالة في قرية الرياينة وأرمنت الوابورات، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في التعدي بديوان مدينة أرمنت، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتحويلها للنيابة العامة، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، من ضبط 5 حالات تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة، حيث تم تنفيذ أعمال الإزالة والتحفظ على المهمات المستخدمة في البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدي بكل حزم للبناء المخالف ومظاهر التعدي التي يقوم بها البعض متوهمين إنشغال الأجهزة المختلفة بمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون.

الأقصر تعلن تنفيذ 55 قرار لإزالة تعديات وبناء مخالف بالمدن المختلفة
الأقصر تعلن تنفيذ 55 قرار لإزالة تعديات وبناء مخالف بالمدن المختلفة

 

جانب من ازالة التعديات على املاك الدولة بالمخالفة للقانون
جانب من ازالة التعديات على املاك الدولة بالمخالفة للقانون

 

حملات ازالة التعديات والبناء المخالف بالاقصر
حملات ازالة التعديات والبناء المخالف بالاقصر

 


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