صور.. اضبط مخالفة.. زحام فى مستشفيات جامعة طنطا رغم تحذيرات كورونا

الغربية - محمد طارق

شهدت مستشفى جامعة طنطا فى محافظة الغربية ، كارثة محققة بسبب طوابير وزحام شديد على صيدلية العلاج على نفقة الدولة يوميا ، والتى يتردد عليها أكثر من 500 حالة يوميا منذ الثامنة صباحا الأمر الذى يهدد بكارثة صحية وبيئية مع انتشار فيروس كورونا .

وأكد الاطباء العاملين فى القسم أن إدارة المستشفيات الجامعية لم تتخذ اى اجراء وقائى ضد هذه الكارثة فى حين أن هناك كثير من الحلول تم طرحها لتفادى هذه الازمة ومنها تقليل الاعداد المترددة يوميا كما جاء فى منشور المجلس الأعلى للجامعات أو توصيل العلاج للوحدات الصحية فى القرى .

وكان الدكتور مجدى سبع ، رئيس جامعة طنطا قد أعلن حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا توافر كافة الامكانيات اللازمة لدعم القطاع الصحى بالمحافظة، إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة من عدد الأسرة وغرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى والطواقم الطبية المدربة وكبار الأطباء فى تخصصات التخدير والرعاية المركزة وأمراض الصدر والأمراض المتوطنة والتحاليل والأشعة التشخيصية.

وأضاف رئيس الجامعة ، انه فى إطار الإجراءات الوقائية بالمستشفيات الجامعية للحد من انتشار فيروس كورونا تم توفير أماكن للعزل الطبى تستوعب 5000 شخص.

وأشار سبع ، إلى إنشاء خطوط لإنتاج المستلزمات الوقائية المعقمة ، الكمامات الطبية والبدل الخاصة بمكافحة العدوى وبدل العمليات بورش جامعة طنطا بمقايسس الجودة العالمية لتغطية احتياجات المستشفيات بالغربية وتوزيع الكمامات الطبية المعقمة على المصالح الحكومية بالغربية بالمجان، مشيدا بالدقة المتبعة فى التعقيم والتغليف للحصول على مستلزمات وقائية متميزة وبعد تفقد جودة المنتجات والكمامات الطبية.

وأعلن رئيس الجامعة عن التوسع فى خطوط الانتاج لتغطية احتياجات المستشفيات الجامعية وكافة مستشفيات المحافظة والمصالح الحكومية انطلاقا من دور الرائد لجامعة طنطا فى خدمة المجتمع وقال د. مجدى سبع ان الجامعة تسعى لدعم التدابير الوقائية لمواجهه كورونا وان المستهدف فى المرحلة الأولى من الانتاج بعد التوسع فى الخطوط الانتاجية هو انتاج كمية كبيرة من الكمامات وتوزيعها على المستشفيات الجامعية والمصالح الحكومية بالمجان لدعم خطط الدولة فى مكافحة فيروس كورونا وتأمين الأطقم الطبية بالمستشفيات.

واضاف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، انه تم تجهيز طواقم طبية بتخصصات الرعاية المركزة والأمراض الصدرية والأمراض المتوطنة والباطنة بأعداد كافية بالمستشفات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا.

زحام أمام مستشفى جامعة طنطا

زحام أمام مستشفى جامعة طنطا

زحام أمام مستشفى جامعة طنطا

زحام أمام مستشفى جامعة طنطا