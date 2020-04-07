اليوم السابع
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صور.. اضبط مخالفة.. إقامة سوق قرية سماكين الغرب بالشرقية رغم التحذيرات

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:59 ص
صور.. اضبط مخالفة.. إقامة سوق قرية سماكين الغرب بالشرقية رغم التحذيرات سوق قرية سماكين الغرب مركز الحسينية
الشرقية -فتحية الديب

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رغم التحذيرات الشديد من قبل محافظة الشرقية، للمواطنين بعدم التواجد في أماكن مزدحمة وغلق كافة الأسواق بالقري والمراكز، كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا ومنع إنتقاله حرصا علي صحة المواطنين، قام عدد من الباعة الجائلين بإقامة السوق الأسبوعي لقرية سماكين الغرب بمركز الحسينية اليوم،خوفا من ملاحقة الأجهزة التنفيذية والأمنية لهم، حيث أن السوق الأسبوعي للقرية في يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتم غلق كافة الأسواق كإجراء احترازى لمنع نقل العدوي.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن  تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة.

يذكر أن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات.

 

 


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