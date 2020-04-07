اليوم السابع
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صحة شمال سيناء: تشديدات صارمة على المنافذ لبقاء المحافظة خالية من كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:59 م
صحة شمال سيناء: تشديدات صارمة على المنافذ لبقاء المحافظة خالية من كورونا تشديدات على الطرق بسيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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اعلن الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء اتخاذ إجراءات وقائية صارمة بالمنافذ البرية للحفاظ على شمال سيناء خالية من فيروس كورونا لافتا انه يتم تشديد الإجراءات الوقائية بالمنافذ البرية وخاصة منفذى رفح البرى والعوجة التجاري.

 

واوضح بيان لصحة شمال سيناء ان الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة قام اليوم بزيارة لمنفذ العوجة ومتابعة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية الصارمة بادارة الحجر الصحى للحفاظ على سيناء خالية من فيروس كورونا .

 

 وأشاد بالجهد المشكور ل فرق المراقبين الصحيين والتى تعمل بكامل طاقتها لفحص القادمين والعائدين إلى المنفذ من سائقين وقوات حفظ السلام، وقيامهم بتطهير المنفذ بصفة مستمرة .

 

وأشار شوكة إلى تخصيص سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات التى قد يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا إلى المستشفيات .

 

وناشد مدير مديرية الصحة المواطنين بالحذر من نشر أى أخبار من شأنها إثارة الذعر والحصول على المعلومات الصحيحة من مديرية الصحة كما أكد على ضرورة اتباع المواطنين الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

 

مشيرا إلى أن شمال سيناء خالية من اى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم.

 

وسبق وأكدت مديرية صحة شمال سيناء تكثيف الرقابة الصحية بمنافذ شمال سيناء البرية والبحرية.

 

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية صحة شمال سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن فرق المراقبين الصحيين تتواجد بكثافة لفحص كافة الحالات إلى جانب فرق الحجر الصحى والطب الوقائى.

 

واشار إلى أن العمل يتم بمنفذ العوجة البرى ومنفذ رفح البرى وميناء العريش البحرى لافتا إلى أنه عند بوابة دخول الصادر يتم الكشف على الداخلين إلى المنفذ من سائقين وقوات حفظ السلام، وجميع الهيئات بالمنافذ يتم يوميا الكشف عليها.

 

وتابع: عند رجوع السائقين أو قوات حفظ السلام وسائقى شاحنات الوارد من الجانب الٱخر يتم اولا قياس درجة الحرارة وإرسال كشوف بأسماء وعناوين وتليفونات وارقام رقم القومى إلى مديريات الصحة للمتابعة الصحية كل حسب محل إقامته.

 

وقال إنه يتم تطهير المنفذ بصفة دائمة للحد من انتشار المرض، وعمل دورات تثقيفية للصف والجنود والسائقين والعاملين بالمنفذ من حيث التعريف بالمرض وطرق العدوى وطرق الوقاية.

 

وأشار إلى أنه يتواجد على منفذ رفح 2 مراقبين و3 تمريض وطبيب بشرى وصيدلى،  وعلى منفذ العوجة مراقبين صحيين وممرض، أما مينا العريش البحرى فيتواجد به طبيب بشرى و2 مراقبين وممرض وإداري.


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سينا

كورونا

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