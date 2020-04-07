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"صحة الوادي الجديد" تعلن خلوها من حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:35 م
"صحة الوادي الجديد" تعلن خلوها من حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، خلوالمحافظة من حالات اشتباه بـ"فيروس كورونا" المستجد، وأنه لا توجد أية حالات اشتباه إيجابية أو مصابة بالفيروس في جميع مستشفيات محافظة الوادى الجديد حتى الآن وأكد  محروس، حرص المديرية والجهات المعنية على تنوير الرأى العام وحق المواطن في معرفة الحقيقة بشفافية حتى لا يقع تحت تأثير المعلومات المغلوطة من مصادر غير موثوقة وغير معروفة.

أضاف محروس، أن مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد ستعلن المواطنين في بيان يومي بالوضع الحقيقى لانتشار الإصابة بفيروس كورونا بشكل يومي حفاظًا على المصداقية والتوعية وسلامة المواطنين، مهيبا بجميع المواطنين اتباع التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من هذا الوباء وأن الفترة الماضية شهدت العديد من المبادرات التطوعية بجميع قرى مراكزالمحافظة الخمسة بمشاركة شباب القرى والإدارات الصحية وموظفى المصالح الحكومية والتي نجحت في تطهير الكثيرمن المنشآت الحكومية من مساجد ومدارس وإدارات وغيرها الأبنية المختلفة.

وناشد وكيل وزارة الصحة جميع المواطنين أن الظروف الحالية تتطلب حذرا شديدا، مشددا على تجنب التجمعات وملامسة الأسطح وغيرها في إشارة إلى الالتزام بتعليمات المسئولين والجهات التنفيذية لإدارة شئون البلاد.

 

 

 


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