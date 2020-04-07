اليوم السابع
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صحة الشرقية تناقش خطة الإجراءات الوقائية لمواجهة الكورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:04 م
صحة الشرقية تناقش خطة الإجراءات الوقائية لمواجهة الكورونا جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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عقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماع مع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، بحضور وكيل المديرية، ومديرى العموم، تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل والتأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة خلال الفترة الراهنة، والعمل على إيجاد حلول سريعة لأى مشكلة، وتم مناقشة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومتابعة ذلك بشكل يومى.

كما تناول الاجتماع، حيثيات نقل الخدمات الطبية من العيادات الخارجية بالمستشفيات للمراكز الطبية، والوحدات الصحية المجاورة، والتشديد على متابعة انتظام الفريق الطبى فى أداء الخدمة الطبية، وصرف الأدوية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة لمرضى الأمراض المزمنة، وأيضاً الألبان بكميات تكفى لمدة ٣ أشهر، وتوصيلها للمنازل، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التى تقوم بها الدولة للحد من التكدس والتجمعات، لمنع انتشار العدوى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

 

وفى السياق ذاته، ضمن أعمال التطوير واستعداداً لأى مستجدات، حيث تابع توفير 10 أسرة، و10 مينتور دعم من المجتمع المدنى لرفع كفاءة العناية المركزة بمستشفى الصدر، كما تابع الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بهذه المستشفيات، وتم التأكد من توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر المخزون الاستراتيجى لها، وتم التأكد من جاهزية المستشفيات، لإستقبال أى حالات مترددة عليها، والتأكد من إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة، أثناء التعامل مع جميع الحالات.

 

يشار ان محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

 

نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها،  .

 

 


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