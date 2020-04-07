اليوم السابع
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صحة البحر الأحمر : عقمنا 221 منشآه سياحية بالمحافظة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:00 ص
صحة البحر الأحمر : عقمنا 221 منشآه سياحية بالمحافظة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، أن فرق التعقيم والمكافحة قامت بتعقيم وتطهير 221 منشاة سياحية وفندقية، ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن فرق التطهير عقمت أكثر من 140 منشأة حكومية، فضلا عدد كبير من المنشأت العامة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وكان الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، قد أكد أنه حرصاً على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، تم توجيه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بمدن المحافظة المختلفة وبمشاركة الوحدات المحلية للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وأكد أن الفرق قامت برش اعداد كبيرة من المباني حكومية منها مبنى حى جنوب الغردقة، والوحده الشاملة لرعاية الأحداث، والإدارة العامة للمياه الجوفية، وقسم شرطة الكهرباء، ومبنى الادارة الصحية والسكن الإدارى والمبنى الإدارى شرطة النجدة

كذلك مقر فرع المجلس القومى للمرأة ومبنى إدارة المحميات بالبحر الأحمر، وشوارع منطقة الدهار، وشوارع وممرات منطقة الممشى السياحى، ومستشفى الحميات والمستشفى العام، والمعمل المشترك، ومطار الغردقة، ومبنى التأمينات والمعاشات، والسنترال السياحى، وسنترال الدهار.

وكانت قدمت غرفة المنشآت الفندقية مواد خام تعقيم وتطهير، لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، للمساعدة فى عمليات التطهير التى تجرى بنطاق المحافظة بالمنشآت السياحية والعامة والحكومية .

وقال علاء عاقل رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن هذه المشاركة ضمن المشاركات المجتمعية ومساعدة أجهزة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، عن طريق عمليات التطهير والتعقيم المستمرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

أضاف رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن عمليات التطهير والتعقيم تتم حاليا فى جميع المنشآت الفندقية بالمحافظة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك فى إطار الحد من انتشار الفيروس .

من جانبه، وجه الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الشكر للقائمين على هذه المساعدات لدعم منظومة الصحة ومكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن استمرار عمليات التطهير والتعقيم بالمنشآت الفندقية، حيث تم الإنتهاء من تطهير وتعقيم 186 منشأة فندقية، وتستمر عمليات التطهير والتعقيم على مدار اليوم حيث قابنا على الانتهاء من كافة الفنادق بالبحر الاحمر والبالغ عددهم 271 فندق بالمحافظة .


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تعقيم المنشات السياحية

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