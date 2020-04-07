اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:18 ص
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فى الشوارع وأمام مكاتب البريد..

صحة الأقصر تعلن تطهير 66 منطقة بأيدى 90 شاب متطوع

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:06 ص
صحة الأقصر تعلن تطهير 66 منطقة بأيدى 90 شاب متطوع صحة الأقصر تعلن تطهير 66 منطقة بأيدى 90 شاب
الأقصر – أحمد مرعى

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تقدمت مديرية الشئون الصحيه بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل الوزارة، بخالص الشكر والتقدير لجميع المتطوعين في مكافحه فيروس كورونا، موجهة الشكر إلى الشباب الذين قاموا بالجهود الذاتية بدعم البلد ونشر الوعي، حيث تقدم مجموعه من الشباب منذ بدء الأزمة إلي مديرية الشئون الصحية بالأقصر وأبدوا رغبتهم الشديدة في تقديم يد العون، بدون أي مقابل وعلي حسابهم الشخصي.

وأضافت المديرية، أنه تم بالفعل تدريب مجموعة منهم بالتعاون بين إدارة الوقائي ومكافحة العدوي بالمديرية، وإدارة الإعلام وذلك بتوجيهات وكيل وزارة الصحه بالأقصر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، حيث تم تدريبهم علي طرق إنتقال الفيروس ووسائل مكافحة العدوي والتطهير المنزلي والأماكن العامة والإرشادات الواجب إتباعها للوقاية من الفيروس، وعلي أثرها قام الفريق المتدرب بتدريب باقي المجموعه والمكونة من ما يقرب من 90 شاب وفتاه، حيث قاموا بتحضير محلول الكلور المطهر وحياكه أكثر من ألف كمامه صناعة يدوية للعمل أثناء التطهير وتوجهوا علي أثرها للأماكن العامة والأكثر إزدحاماً، مثل البريد وماكينات الصرف والأسواق والمواقف للتطهير بعد مواعيد العمل وكذلك التوعية أثناء فترة الإزدحام بطرق الوقاية ومكافحة العدوي للعاملين والعامة.

كما قامت مجموعات منهم بالتوجه إلي النجوع والقري الأكثر إحتياجاً والبعيدة عن إستخدام مواقع التواصل، وتم تطهير المنازل وتوعيه أفراد المنزل بطرق الوقاية وكيفية تحضير المحلول المطهر والعناية بالنظافة العامة، ومن المناطق التي تم العمل بها من الغرب والشرق:- (الزحبشي – الفروتيه – الملاحه – الزمامي – الفراغله – الكليبات – الهبات - نجع البركه - الشيخ عامر - قمولا العصاره - الرياينه - قبلي قامولا – الواصليه – المعمريه – الهلايل – العمارنه – الغابات - نجع حسان – الحدادين - نجع الجسر – التراكي – الحرابوه – الزناتات – الدراويش – الجحوره – الحصريه – السكه – الفرشوطي - حاجر الضبعية – القرانه – الهواره – الحروبات – القابوي – السولم – السيول – العبابده – الروجح – الشو - جزيرة القرانه – السنيانه - قرانة مرعي – المدالي – العوصه – البعيرات – الرزقه – العزبه – الطوط - جزيرة البعيرات – القطر – هابو – الكوم - عزبة بسيالي - المريس ارمنت - مدينة طيبة – الزناقطة – العشي – المنشاة - الزينية بحري - الزينية قبلي – الصعايدة – المدامود – الكرنك - مدينة الأقصر - مركز الطود – البغدادى – العديسات).

1 صحة الأقصر تعلن تطهير 66 منطقة بأيدى 90 شاب
 صحة الأقصر تعلن تطهير 66 منطقة بأيدى 90 شاب

 

الشباب خلال تعقيم شوارع الأقصر
الشباب خلال تعقيم شوارع الأقصر

 

جانب من تعقيم مكاتب البريد بالاقصر
جانب من تعقيم مكاتب البريد بالاقصر

 

حملات الشباب لتعقيم شوارع الأقصر
حملات الشباب لتعقيم شوارع الأقصر

 

حملات توعية بأيدي الشباب بالاقصر
حملات توعية بأيدي الشباب بالاقصر

 

دعم وتوعية كبار السن من الفرق الشبابية
دعم وتوعية كبار السن من الفرق الشبابية

 

فرحة الشباب بتعقيم وتطهير الشوارع
فرحة الشباب بتعقيم وتطهير الشوارع

 


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