اليوم السابع
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شيخ الأزهر: الإنفاق على المتضررين من الوباء فرض واجب على القادرين.. فيديو

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:48 م
شيخ الأزهر: الإنفاق على المتضررين من الوباء فرض واجب على القادرين.. فيديو فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصرى شعب أصيل يقدِّر تمامًا معنى التضامن والتكافل والأخوة، خاصة فى مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن هذا التعاون والتكافل أصلٌ من أصول الإسلام.


وقال شيخ الأزهر فى رسالة مصورة بثَّتها الصفحة الرسمية لفضيلته: "إنه يجب على القادرين وميسورى الحال الإسراعُ فى الإنفاق على إخوانهم المتضررين جراءَ هذا الوباء؛ لأننا جميعًا إخوة، وكل منا مسؤول عن الآخر"، مؤكِّدًا أن هذا الإنفاقَ فرض واجب، وحَتم لازم على القادرين، خاصة فى مثل هذه الجوائح.

 


وكان الإمام الأكبر قد أكَّد فى رسالة سابقة- أن الالتزام بالتعاليم والإرشادات الطبية وكلِّ ما تُقره الدولة من إجراءات احترازية، وفى مقدِّمتها التباعدُ الاجتماعيُّ، يعد فرضًا واجبًا، وعلينا جميعًا أن نلتزم به التزامًا صارمًا؛ حرصًا على حياتنا ومجتمعاتنا، داعيًا المولى عز وجل أن يكشف عنا هذا الوباء، وأن يكتبَ لنا النجاةَ جميعًا.

 


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