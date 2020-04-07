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شركة مصر للطيران تسير رحلة لتورنتو غدا لإعادة 344 كنديًا إلى بلادهم

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:16 م
شركة مصر للطيران تسير رحلة لتورنتو غدا لإعادة 344 كنديًا إلى بلادهم مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الأربعاء، رحلة استثنائيه إلى مدينة تورونتو بكندا، لنقل نحو 344 كنديًا إلى بلادهم، وذلك بالتعاون مع السفارة الكندية بمصر، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
وناشدت سفارة كندا بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، المواطنين الكنديين المتواجدين بالقاهرة الراغبين في العودة إلى بلادهم، سرعة تسجيل بياناتهم حتى يتمكنوا من العودة على الرحلة المقرر أن تغادر القاهرة صباح غد الأربعاء، وذلك بالتعاون مع مصر للطيران، فيما أدرج مصر للطيران مواعيد الرحلة المقررة غدا الاربعاء، على موقعه، لتقلع من مطار القاهرة في الحادية عشر صباحا وتصل إلى مدينة تورونتو في تمام الخامسة مساء.
 
وقدم السفير الكندي بالقاهرة جيس داتون، الشكر إلى الشركة الوطنية مصر للطيران، على جهودها المبذولة وتعاونها مع السفارة الكندية من أجل تنظيم هذه الرحلة الاستثنائيه لعودة المواطنين الكنديين إلى بلادهم في ظل تعليق رحلات الطيران بين مختلف دول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب العديد من بلدان دول العالم، وتسبب في وقف الطيران بين البلدان.
 
 
 

مصر للطيران

عالقين

تورنتو

كندا

رحلة إستثنائية

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