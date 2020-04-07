مسقط (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصل بذلك العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 371 حالة، وحالتي وفاة، و67 حالة تماثلت للشفاء، وطالبت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء - بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة فى السلطنة (331) حالة بالإضافة إلى حالتى وفاة، وأكدت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن (61) حالة قد تماثلت للشفاء، داعية الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة. كما أهابت الوزارة العمانية بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الارشادات ، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة .

وكان الطيران العماني، الناقل الوطني لسلطنة عمان ، قام الجمعة الماضية، بتسيير رحلات شحن جوي بين كل من مسقط ومومباي الهندية ، كما ستتم جدولة رحلة إضافية بين مسقط وكوتشي لتوفير بعض المؤن الغذائية.

ويتم تشغيل هذه الرحلات حصريا لأغراض الشحن الجوي بدون ركاب، وتفعيل ما نسبته 100% من المساحة الاستيعابية بالطائرة لما يصل سعته إلى 25 طنًّا من الحمولة.

وأوضح مصدر مسؤول في الطيران العماني أن الشركة تعمل جنبا إلى جنب مع كافة الفرق في الخطوط الأمامية لدعم احتياجات السلطنة من المؤن الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى؛ حيث يسيّر الطيران العماني طائراته التجارية لنقل البضائع والشحنات من وجهات دولية محددة وفقا لمتطلبات السوق.