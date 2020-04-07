وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

كما أهابت الوزارة العمانية بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الارشادات ، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة .