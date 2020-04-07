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سلطنة عمان تدشن حملة "بيت بيت" للتقصي الوبائي بولاية "مطرح" المعزولة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:14 م
سلطنة عمان تدشن حملة "بيت بيت" للتقصي الوبائي بولاية "مطرح" المعزولة الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة العمانى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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بدأت سلطنة عمان اليوم الثلاثاء، حملة التقصي الوبائي فى ولاية مطرح المعزولة صحيا منذ مطلع أبريل الجارى، وبحسب الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة العمانى، فإن وزارة الصحة بدأت اليوم حملة التقصي الوبائي "بيت بيت" في مطرح، مشيرا إلى أن الأفراد الذين لم تتمكن الحملة من الوصول إليهم، سيتم فحصهم في خيام مخصصة لذلك.

وأضاف السعيدى  - خلال مقابلة على إذاعة الوصال العمانية- أنه تم تسجيل 25 حالة في مطرح وحدها من أصل 40 حالة اليوم الثلاثاء، لذلك تعد مطرح من أكثر المناطق انتشارًا للوباء في السلطنة ، موضحا أنه تم تسجيل 219 حالة إصابة بفيروس كورونا بين المواطنين، و152 حالة بين الوافدين، ليبلغ إجمالي الإصابات في السلطنة اليوم 371 حالة.

ومطرح هى ولاية تقع في الجزء الشمالي الشرقي من سلطنة عمان والتي تطل على شاطئ بحر عمان، وعقب العزل قامت الشرطة العمانية بإغلاق الحركة المرورية عن الطرق المؤدية إلى الولاية، في إطار الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وسهلت السلطات العمانية دخول الشاحنات والسلع التموينية والخدمات الأساسية والطبية للولاية مثل الوقود والصرف الصحي وغيرها.

وفى وقت مبكر من صباح اليوم أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصل بذلك العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 371 حالة، وحالتي وفاة، و67 حالة تماثلت للشفاء، وطالبت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء - بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

 
 

أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي

عمان

كورونا

بيت بيت

حملة

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