اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:20 م
خالد صلاح
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روسيا: تسيير 3 رحلات لإجلاء المواطنين من تايلاند واليابان

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:09 م
روسيا: تسيير 3 رحلات لإجلاء المواطنين من تايلاند واليابان محاوله اجلاء رعايا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت شركة روسية عامله بمجال الطيران، اليوم الثلاثاء، أنها حصلت على تصريحات لتسيير 3 رحلات لإجلاء المواطنين الروس من تايلاند واليابان، ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان الشركة قوله "إنه اعتبارا من اليوم، ستقوم الشركة برحلات من طوكيو إلى فلاديفوستوك، ومن بانكوك إلى نوفوسيبيرسك وإيركوتسك".
 
وتابع البيان، "ننصح جميع المواطنين الذين يريديون العودة إلى روسيا بمليء استمارة البيانات على موقع الخدمات الحكومية الموحد".
 
وكانت هيئة الطيران المدنى فى روسيا، قد أعلنت يوم الجمعة الماضى، تعليق سريان جميع التصاريح لتنفيذ رحلات جوية لإعادة مواطنى روسيا من الدول الأجنبية.
 
و في السياق ذاته ، أعلنت الخدمة الصحفية للوكالة الطبية الحيوية الفيدرالية الروسية، أن التجارب السريرية على أساس عقاقير ميفلوكين وهيدروكسى كلوروكين وكاليدافير، لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا بدأت فى روسيا.
 
 وقالت الخدمة الصحفية، "بدأت التجارب السريرية لعقاقير هيدروكسى كلوروكوين وميفلوكين والدواء الروسى كاليدافير، والتى سيتم استخدامها وفقًا لمؤشرات طبية جديدة لعلاج المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2".
 
وأضافت الخدمة الصحفية، أن الدراسات السريرية ستجرى فى المركز الطبى "بورنازيان"، بناء على موافقة خطية من مرضى مصابين بفيروس كورونا الجديد.
 
وكانت قد أعلنت الخدمة الصحفية للوكالة الطبية الحيوية الروسية، فى وقت سابق، أنها قدمت نظاما علاجيا لفيروس كورونا على أساس الميفلوكين المضاد للملاريا.
 
واقترحت الوكالة، على وزارة الصحة الروسية، إدراج النظام العلاجى ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا.
 

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فيروس كورونا

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