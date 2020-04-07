اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:32 م
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رفع 45 طن من القمامة فى حملة نظافة بمركز البلينا فى سوهاج

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:34 م
رفع 45 طن من القمامة فى حملة نظافة بمركز البلينا فى سوهاج جانب من الحملة
سوهاج - عمرو خلف

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شنت الوحده المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة  أحمد البدرى رئيس المركز حمله نظافة استهدفت شارع التحرير وشارع الجمهورية وشارع ديوان الرى وشارع خور الساحل وشارع بنك مصر القديم وشارع الشونة وأيضا منطقة مجمع المدارس ومنطقة الضرائب العامة وشارع البحر الاعظم وتم رفع أكثر من حولى 45 طن من القمامة والمخلفات وذلك بإشراف  فرحات العوارى رئيس قطاع النظافه بالوحدة  وذلك  بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالاهتمام بأعمال النظافه ورفع كفاءة الشوارع.

وفى وقت سابق نفذت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة برئاسة  شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشاة  حملة تطهير وتعقيم بنطاق المركز  وقراه حيث استهدفت الحملة تطهير وتعقيم مبني الوحدة المحلية بأولاد سلامه ومكتب التامينات والشئون الاجتماعية والتموينوالمطافي ومكتب بريد شواوله.

وأكد شريف السيد  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة  المنشاة أن الوحدة المحلية تتابع بصفة مستمرة  تطهير وتعقيم المصالح الحكومية من  أجل تحقيق أعلى مستوى من أخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد  تنفيذا للتعليمات المشدده من  اللواء طارق الفقي محافظ وإهتمامه بمنظومة النظافة والتطهير والتعقيم .

وفى وقت سابق أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح  علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تمت أعمال التعقيم والتطهير بنطاق الوحدة المحلية والقرى التابعة، مشيرا إلى أنه تم تطهير" مبنى الوحدة المحلية لقرية البربا، ومجمع مدارس البربا، ومدرسة الشهيد طيار بخارفة، " و مدرسة البربا الجديدة، و مدرسة نجع خليفة، ونقطة شرطة البربا، ومكتب بريد البربا، ومركز شباب البربا، ورش وتطهير الشوارع بالقرية .


سوهاج

البلينا

القمامة

حملة نظافة

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