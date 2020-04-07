اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رغم كورونا.. قوات أردوغان تواصل جرائمها ضد المدنيين فى سوريا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:57 م
رغم كورونا.. قوات أردوغان تواصل جرائمها ضد المدنيين فى سوريا سوريا
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت قوات الاحتلال التركي والميليشيات الإرهابية المدعومة من أنقرة اعتداءاتهم بالقذائف المتنوعة على القرى الآمنة بريف الحسكة، رغم التحذيرات الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق المحتلة مع تفشي وباء كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا في الحسكة، أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتدوا فجر اليوم الثلاثاء، بالقذائف المتنوعة على عدد من القرى التابعة لبلدتي تل تمر وأبو راسين، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وأشارت مصادر أهلية من المنطقة، إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي المتمركزين في نقاط المراقبة التركية بقرية عنيق الهوى وتل مندل استهدفوا بقذائف الهاون والمدفعية محيط بلدتي تل تمر وأبو راسين فجراً، قبل أن تشارك قوات الاحتلال التركي في وقت لاحق بالاعتداء على المناطق المذكورة بإطلاق مجموعة من القذائف من داخل الأراضي التركية.

ومنذ بداية عدوانها على الأراضي السورية قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكان هذه القرى والبلدات من منازلهم.

 


عاجل

تركيا

سوريا

جرائم اردوغان

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الناجون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

غرامة فورية ألف جنيه لـ"نباشين القمامة " بالغربية لمنع تفشى فيروس كورونا

غرامة فورية ألف جنيه لـ"نباشين القمامة " بالغربية لمنع تفشى فيروس كورونا

"المركزى" يلغى قوائم I Score ويطلق حرية تعامل العملاء غير المنتظمين مع البنوك

"المركزى" يلغى قوائم I Score ويطلق حرية تعامل العملاء غير المنتظمين مع البنوك

ليلة النصف من شعبان.. الله ينزل للسماء الدنيا وينادى: ألا من مستغفر

ليلة النصف من شعبان.. الله ينزل للسماء الدنيا وينادى: ألا من مستغفر

رئيس وزراء اليابان يعلن حالة الطوارئ بطوكيو و6 مقطاعات أخرى لمكافحة كورونا

رئيس وزراء اليابان يعلن حالة الطوارئ بطوكيو و6 مقطاعات أخرى لمكافحة كورونا

مليون و350 ألف إصابة بكورونا حول العالم وحالات التعافى تقترب من 287 ألف

مليون و350 ألف إصابة بكورونا حول العالم وحالات التعافى تقترب من 287 ألف

فيديو.. بعد كورونا.. أنفلونزا الخنازير تثير المخاوف مجددا

فيديو.. بعد كورونا.. أنفلونزا الخنازير تثير المخاوف مجددا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة