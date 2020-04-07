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رضيعان ينتصران على فيروس كورونا فى الكويت وعُمان.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:49 ص
رضيعان ينتصران على فيروس كورونا فى الكويت وعُمان.. اعرف التفاصيل شفاء رضيع عمره أيام من كورونا فى السعودية ـ أرشيفية
إيمان حنا

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رضيعان من بلدين مختلفين ولكن أمل الشفاء جمعهما، ليعلنا انتصارهما على وباء كورونا، أحدهما من الكويت لا يتجاوز عمره العامين، أصيب بفيروس كورونا وهو ضمن الوافدين بالدولة، ورغم شراسة المرض فإن ذلك الرضيع تغلب عليه ليعلن اليوم انتصاره. وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وذكر وزیر الصحة الكویتي، الشیخ باسل الصباح، صباح اليوم الثلاثاء، أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء الحالة من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس، تمھیداً لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

وفى سياق إعلان وزیر الصحة الكویتي، الشیخ باسل الصباح، عن تماثل هذا الرضيع للشفاء، بشر أيضا بارتفاع اعداد المتعافين إلى 105 حالة ، بعد تسجيل شفاء حالتین جدیدتین من المصابین بفيروس كورونا المستجد (كوفید 19) 

 

أما الحالة الثانية فهى لأصغر مصاب في سلطنة عمان، حسبما أكدت وزارة الصحة على تويتر، اليوم الثلاثاء، تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا في السلطنة وهو طفل يبلغ من العمر سنة ونصف، وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

ومن جهة أخرى أعلنت الوزارة، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة في عمان 371 وعدد الوفيات 2.

وقد سبق هذين الرضيعين رضيع آخر فى السعودية حيث تعافى الأحد الماضى، ويعد أصغر مصاب بفيروس كورونا في السعودية، وهو رضيع يبلغ من العمر عدة أيام، كان قد تم تسجيل إصابته عبر وزارة الصحة بالمملكة يوم الاثنين الماضي.

وتم تسليم الطفل إلى ذويه بواسطة فريق طبي بسيارة إسعاف مجهزة ومخصصة، مع التوصيات باستمرار العزل المنزلي لاستكمال المدة المحددة حسب سياسة مكافحة العدوى والطب الوقائي.


كورونا

وباء كورونا

الكويت

السعودية

سلطنة عمان

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