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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:09 م
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رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين.. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:08 م
رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد خلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة: الحكومة ملتزمة بمرتبات الموظفين وعلى القطاع الخاص عدم المساس بأجور العمال أو تسريحهم.. الرئيس: لدينا تضحيات اقتصادية كبيرة منذ ظهور الفيروس.. الإصلاح الاقتصادى ساعدنا على تجاوز الأزمة.. ندرس العديد من الإجراءات لتوصيل الدعم للمواطنين دون الحشد ولن أعلن التفاصيل حتى تنتهى الحكومة من دراسة الموقف.. وأدعو الجهات المسؤولة إلى إعلان كل ما يتعلق بكورونا للإعلام.

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ـ الرئيس السيسى يؤكد خلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة: الحكومة ملتزمة بمرتبات الموظفين وعلى القطاع الخاص عدم المساس بأجور العمال أو تسريحهم.. الرئيس: لدينا تضحيات اقتصادية كبيرة منذ ظهور الفيروس.. الإصلاح الاقتصادى ساعدنا على تجاوز الأزمة.. ندرس العديد من الإجراءات لتوصيل الدعم للمواطنين دون الحشد ولن أعلن التفاصيل حتى تنتهى الحكومة من دراسة الموقف.. وأدعو الجهات المسؤولة إلى إعلان كل ما يتعلق بكورونا للإعلام

ـ القوات المسلحة درع مصر وسندها منذ آلاف السنين.. لو تطلب الأمر سوف نوزع الكمامات مجاناً.. يجب تطهير وتعقيم كل وسائل النقل.. وبنزل الشارع بطرق مختلفة وبشوف مخالفات بنفسى.. وكل الشكر لـ «الصحة» و«الداخلية» و«الإعلام»

 

ـ مفيش مشكلة فى الغذاء و«متخافوش».. الحد الأدنى للاحتياطى الاستراتيجى لا يقل عن ثلاثة شهور.. وسيتم الإعلان قريباً عن أماكن صرف الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. والمشككون فى قدرتنا يستهدفون مصر والمصريين
 
 

السيسي

الاقتصاد المصرى

كورونا

القوات المسلحة

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