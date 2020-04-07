اليوم السابع
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رجل يقتل 5 أشخاص فى روسيا بسبب الصوت العالى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:38 م
رجل يقتل 5 أشخاص فى روسيا بسبب الصوت العالى شرطة روسية ـ أرشيفية
كتبت: نهال طارق

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية ان رجلا في روسيا اطلق الرصاص على خمسة أشخاص بسبب التحدث بصوت عال خارج منزله في وقت متأخر من الليل.

 

وصرحت الشرطة الروسية إن إطلاق النار وقع في قرية يلاتما بمنطقة ريازان على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب شرقى موسكو، وهى حاليا تحت الاغلاق بسبب كورونا.

 

ووفقا للتقرير قال المحققون إن الرجل اشتكى في البداية إلى المجموعة من شرفته بان يخفضوا من صوتهم وبدا الجدال مما دفعه لفتح النار عليهم ببندقية صيد.

 

وقالت لجنة التحقيق إن المجني عليهم توفوا جميعا متأثرين بجروحهم على الفور، والقي القبض على المشتبه فيه في وقت لاحق وتم تفتيش شقته ومصادرة السلاح.

 

وصرحت الإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية لوكالة تاس الأحد بأن "ضباط الشرطة وصلوا إلى مكان الحادث على الفور. وتم اعتقال أحد السكان من قبل ضباط الشرطة بالقرب من المبنى حيث تم العثور على خمس جثث لاربع رجال وفتاة.

 

وقالت لجنة التحقيق الروسية إنه بعد تبادل شفهي بين المشتبه فيه الذي كان يقف في شرفة منزله ومجموعة من الشباب اشارت الادعاءات الى أن الرجل أخذ مسدسه المرخصة وأطلق النار عليهم وأضافت الوكالة ان الخمسة توفوا على الفور.

 

ووفقا للتقرير قال متحدث باسم محكمة مقاطعة قاسيموف لوكالة تاس الاخبارية إن الرجل اعترف بالواقعة أثناء استجوابه ، قائلا إنه تصرف دفاعا عن النفس.

 

وفى نفس السياق أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) فى روسيا تسجيل 1154 إصابة جديدة بالفيروس فى 43 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 697 إصابة في العاصمة موسكو و69 بسان بطرسبورج، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالى 7497 إصابة.


روسيا

موسكو

جرائم كورونا

وباء كورونا

الشرطة الروسية

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