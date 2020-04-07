اليوم السابع
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رئيس مياه الشرب بالشرقية: تنفيذ 32 مشروعا بتكلفة 2.624 مليار جنيه

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:00 ص
رئيس مياه الشرب بالشرقية: تنفيذ 32 مشروعا بتكلفة 2.624 مليار جنيه شركة مياه الشرب بالشرقية - أرشيفية
الشرقية إيمان مهنى

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قال اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالشرقية، أن الشركة لديها أنظمة عمل وإدارة للمحطات تضاهي النظم العالمية، فقد حصلت 17 محطة مياه شرب علي شهادة  الإدارة الفنية المستدامة أو"TSM "، منها محطات الحسينية والإبراهيمية واليابانية، وهي أعلى من شهادة الأيزو، وتعني أن طاقم العمل يدر المحطة طبقا للأكواد العالمية و60% من المعامل حصلت علي شهادة الأيزو.

وأضاف خلال حواره لـ " اليوم السابع "، أنه يوجد مراكز خدمة العملاء المتنقلة، قائلا " شركة المياه راحت لحد البيت" ويوجد بكل سيارة  فريق مجهزة، يؤدي جميع خدمات الشركة، وهي تصل للأماكن البعيدة والنائية لدفع الفواتير وتركيب العدادات، وإجراء الاستعلامات والشكاوي دون الحاجة للذهاب للأفرع، كما طبق نظام الإسكاد والتحكم عن البعد في مراقبة وتشغيل المحطات وبطريق تكنولوجيا حديثة، والتي تراقب ضخ المياه طوال اليوم وتقييم مستوي الخدمة في الشبكات، ومراقبة عالية للخطوط لمنع حدوث أي إنفجارات أو تسرب، وكذلك خدمةGis   وهي خدمة نستطع من خلالها تحديد العملاء الغير مشتركين ولهم وصلات غير قانونية.

وحول المشروعات القومية المنتظر دخولها الخدمة، قال "فارس" الدولة تجري خطط تنموية غير مسبوقة في تاريخ مصر، والشرقية تحظى بنصيب كبير في تمويل المشروعات، وأن الافتتاحات ستتم في مواعيدها غير مسموح بأى تأخيرات "، مؤكدا أنه خلال شهر يونيو المقبل ستدخل محطة  أبوكبير الخدمة، وكما ستدخل  محطة البكارشة في نهاية العام، موضحا أنه يتم تنفيذ  32 مشروع بتكلفة 2 مليار و624 مليون جنيه، تشمل محطات وخطوط و شبكات للمناطق المحرومة والتي ستحل 95% أزمة ضعف المياه في الشمال، وكذلك ابوكبير و توسعات ههيا والعباسة ، ولدينا 40 محطة تنقية مياه نتج مليون 540 الف متر مكعب و 40 محطة ترشيح بالإضافة للمحطات الارتوازي وهي مختلفة التقنيات ، منهم  93محطة و 50 احتياطي و توقيف 25 محطة لعدم صلاحية المياه.

أما مشروعات الصرف الصحي ، قال أن المحافظة تشهد قطاع صرف جديد وهو تحدي كبير لتوفير عمالة مدربة للاستدامة الخدمة ، مشيرا إلى أنه بوجد 34 محطة معالجة مياه تعالج 400 ألف متر 179 رافع، وجاري  إنشاء 36 محطة جديدة بحوالي 179 رافع جديد.

وعن خطة الحكومة لاستبدال العدادات القديمة بأخري مسبوقة الدفع ، أكد أن هذا النوع سيرفع نسبة التحصيل إلي 100% ولكنه يطبق طبقا لخطة الموضوعة ، حيث  يوجد مليون و 150 الف عداد بالمحافظة ، وأنه تم تركيب 17 ألف عداد و جاري زيادة الأعداد بحيث تغطي المحافظة خلال أربع سنوات .


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