رئيس مدينة الزينية: تواجد الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية على مدار 24 ساعة

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، إجتماع مع الدكتورة شيماء محمد مدير الإدارة الصحية بالزينية، والدكتور محمود حسين نائب مدير الإدارة الصحية بالزينية، وبحضور يوسف جلال نائب رئيس المركز، وذلك لمناقشة وضع الإدارة الصحية بالزينية وأهم متطالبات الوحدات الصحية، حيث وجه على أهمية المرور والمتابعة المستمرة للوحدات الصحية، وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة، مشدداً على متابعة الطب الوقائي وتعقيم الإدارة الصحية بالزينية والوحدات بصفة مستمرة.

وتقدم رئيس مركز ومدينة الزينية بالشكر والعرفان لمسئولى الإدارة الصحية بالزينية، وذلك لتواجد الأطباء والتمريض فى الوحدات التى تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير الأعمال فى القطاعات المختلفة.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى، أنه على كافة المواطنين بمركز ومدينة الزينية الراغبين في إستخراج رخص مباني داخل الأحوزة العمرانية، يجب ضرورة التقدم للمركز التكنولوجي بالأوراق المطلوبة مع سداد الرسوم القانونية وبإيصال رسمي ومختوم، وكذلك عدم التعامل مع أي موظف أو عامل خارج المركز التكنولوجي، مع إحضار الرسم الهندسي من أي مكتب هندسي معتمد ومن خارج مهندسي ومشرفي الإدارة والأقسام الهندسية للقري، ويتم التواصل مع رئيس المدينة شخصياً في حالة تعمد تعطيل طلبه عن الفترة القانونية المعلنة بالمركز التكنولجي أو طلب من أي مواطن مبالغ وتحت أي مسمي.

وكانت قد تقدمت مديرية الشئون الصحيه بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل الوزارة، بخالص الشكر والتقدير لجميع المتطوعين في مكافحه فيروس كورونا، موجهة الشكر إلى الشباب الذين قاموا بالجهود الذاتية بدعم البلد ونشر الوعي، حيث تقدم مجموعه من الشباب منذ بدء الأزمة إلي مديرية الشئون الصحية بالأقصر وأبدوا رغبتهم الشديدة في تقديم يد العون، بدون أي مقابل وعلي حسابهم الشخصي.