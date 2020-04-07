اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة الزينية: تواجد الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية على مدار 24 ساعة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:45 م
رئيس مدينة الزينية: تواجد الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية على مدار 24 ساعة رئيس مدينة الزينية يؤكد على تواجد الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، إجتماع مع الدكتورة شيماء محمد مدير الإدارة الصحية بالزينية، والدكتور محمود حسين نائب مدير الإدارة الصحية بالزينية، وبحضور يوسف جلال نائب رئيس المركز، وذلك لمناقشة وضع الإدارة الصحية بالزينية وأهم متطالبات الوحدات الصحية، حيث وجه على أهمية المرور والمتابعة المستمرة للوحدات الصحية، وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة، مشدداً على متابعة الطب الوقائي وتعقيم الإدارة الصحية بالزينية والوحدات بصفة مستمرة.

وتقدم رئيس مركز ومدينة الزينية بالشكر والعرفان لمسئولى الإدارة الصحية بالزينية، وذلك لتواجد الأطباء والتمريض فى الوحدات التى تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير الأعمال فى القطاعات المختلفة.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى، أنه على كافة المواطنين بمركز ومدينة الزينية الراغبين في إستخراج رخص مباني داخل الأحوزة العمرانية، يجب ضرورة التقدم للمركز التكنولوجي بالأوراق المطلوبة مع سداد الرسوم القانونية وبإيصال رسمي ومختوم، وكذلك عدم التعامل مع أي موظف أو عامل خارج المركز التكنولوجي، مع إحضار الرسم الهندسي من أي مكتب هندسي معتمد ومن خارج مهندسي ومشرفي الإدارة والأقسام الهندسية للقري، ويتم التواصل مع رئيس المدينة شخصياً في حالة تعمد تعطيل طلبه عن الفترة القانونية المعلنة بالمركز التكنولجي أو طلب من أي مواطن مبالغ وتحت أي مسمي.

وكانت قد تقدمت مديرية الشئون الصحيه بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل الوزارة، بخالص الشكر والتقدير لجميع المتطوعين في مكافحه فيروس كورونا، موجهة الشكر إلى الشباب الذين قاموا بالجهود الذاتية بدعم البلد ونشر الوعي، حيث تقدم مجموعه من الشباب منذ بدء الأزمة إلي مديرية الشئون الصحية بالأقصر وأبدوا رغبتهم الشديدة في تقديم يد العون، بدون أي مقابل وعلي حسابهم الشخصي.

 


الاقصر

دعم الوحدات الصحية بالاقصر

مدينة الزينية

اخبار الاقصر

توفير اطباء لاهالى الزينية

اخبار المحافظات

صحة الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة