رئيس مدينة الباجور: فض أسواق قرى فيشا الصغرى وتلبت والخضرة منعا للتزاحم

المنوفية - محمد فتحى

شن مجلس مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، حملة مكبرة لغلق الأسواق، أسفرت عن غلق الأسواق بجميع أنواعها بقرى المركز والمدينة، منعا للتجمعات، حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك بحضور محمود المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور، ومحمد شديد محمد عزت نائبى رئيس المركز و ياسر أبو عجوة رئيس قسم الإشغالات بالمركز ومنها أسواق قرى فيشا الصغرى وتلبت والخضرة بمركز ومدينة الباجور، منعا للتجمعات وتنفيذا للتعليمات وحرصا على سلامة المواطنين.

وأكد المحاسب محمود المرسى رئيس المدينة، استمرار فى المتابعة على جميع الأسواق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكان تقرير وزارة التنمية المحلية، قد أعلن أن محافظة المنوفية، تصدرت محافظات الجمهورية فى تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار العدوى.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات فى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وذلك حتى نهاية مارس 2020.