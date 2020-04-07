اليوم السابع
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رئيس مدينة إسنا: إزالة تعديات لـ47 مخالف على 2 فدان و5 قراريط جنوب الأقصر

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:30 ص
رئيس مدينة إسنا: إزالة تعديات لـ47 مخالف على 2 فدان و5 قراريط جنوب الأقصر إزالة تعديات
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، تم إطلاق حملات على مدار الـ24 ساعة الماضية لإزالة التعديات على الأراض الزراعية فى المهد.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع، أنه ترأس الحملات ورافقه خلال الحملة أجهزته التنفيذية ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض وقسم الإشغالات والإدارة الهندسية بالمركز، وأسفرت الحملة عن إزالة الاعمال المخالفة على الأراضي الزراعية لــ47 مخالف بمساحة 2 فدان و5 قراريط بمنطقة حوض متولي الغربي والشيخ فضيل وحوض المظلية عبارة أسوار وعشش وأحواش من الطوب الأبيض.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضر بكل قوة ولن تترك المخالفين ، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهر التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم إطلاق حملات مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ونائب مدير أمن الأقصر اللواء عصام يس، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدى بالبناء وإزالتها فى المهد بكل حزم وحسم، ومصادرة مهمات وأدوات البناء المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة عدد 8 مخالفات مباني على الأرض الزراعية، وتمت مصادرة مهمات وأدوات البناء المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

1 رئيس مدينة إسنا يعلن إزالة تعديات لـ47 مخالف
 رئيس مدينة إسنا يعلن إزالة تعديات لـ47 مخالف

 

إزالة تعديات لـ47 مخالف على 2 فدان و5 قراريط جنوب الأقصر
إزالة تعديات لـ47 مخالف على 2 فدان و5 قراريط جنوب الأقصر

 

جانب من إزالة التعديات فى مدينة اسنا
جانب من إزالة التعديات فى مدينة اسنا

 

قيادات مدينة اسنا خلال ازالة التعديات المخالفة
قيادات مدينة اسنا خلال ازالة التعديات المخالفة

 


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