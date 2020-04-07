اليوم السابع
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رئيس قسم الحشرات بعلوم القاهرة يكشف سبب انتشار الذباب والبعوض

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:36 م
رئيس قسم الحشرات بعلوم القاهرة يكشف سبب انتشار الذباب والبعوض انتشار الذباب
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور على يونس، رئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم بجامعة القاهرة، أن الذباب والبعوض ينتشران حال انتشار القمامة وبؤر المياه الراكدة خاصة مياه الصرف الصحى.

وحول سبب كثرة انتشار الذباب والبعوض فى الشوارع وداخل بعض المنازل خلال هذه الأيام، أكد يونس في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الذباب والبعوض يقل تكاثرهما فى درجات الحرارة الباردة وعلى العكس عند ارتفاع درجات الحرارة تزيد عمليات التكاثر لديهم، وهو ما حدث حينما بدأت درجات الحرارة في الارتفاع الأيام القليلة الماضية.

وأضاف يونس، أن ارتفاع درجات الحرارة ليس السبب الرئيسى وإنما السبب الرئيسى هو انتشار القمامة وبؤر المياه، لذلك يجب القضاء على تراكمات المياه والقمامة أولاً حتى يختفى الذباب والبعوض، لافتا إلى أن الذباب ينتشر في محيط القمامة بحوالى 2 كيلو متر، فيما ينتشر البعوض في محيط بؤرته نحو 5 كيلو متر.

وقدم رئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم بجامعة القاهرة، نصائح للمواطنين بضرورة عدم إلقاء القمامة أمام وفى محيط منازلهم واللجوء إلى تركيب "سلك معدنى أو بلاستيك"، ليضمن عدم دخول الذباب والبعوض للمنزل واستخدام المبيدات الآمنة على الصحة.

وكانت وزارة التنمية المحلية، تلقت شكوى من عدد من أهالي قري مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، بسبب وجود أعداد من الذباب والناموس على المنازل، و تراكمات للقمامة والمخلفات بعدد من القرى.

وذكر بيان للوزارة أن شعراوى وجه على الفور بالتواصل مع محافظة الجيزة لسرعة إرسال حملة لتلك القرى محل الشكوى وتطهيرها عبر سيارات رش الحشرات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث قام على الفور رئيس مدينة الصف بإرسال حملة والمرور على القرى ورشها بالكامل وتطهيرها للقضاء على أى حشرات موجودة بالقرى خاصة من الذباب والناموس والاستجابة لشكوى المواطنين.

كما طالب وزير التنمية المحلية، بسرعة الانتهاء من رفع تراكمات المخلفات والقمامة الموجودة فى بعض الشوارع خاصة فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.


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