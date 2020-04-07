رئيس جامعة القناة تتفقد معمل الفيرولوجى بكلية الطب البيطرى

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، جولة داخل معمل الفيرولوجى بكلية الطب البيطرى بالجماعة، بهدف الوقوف على إمكانيات المعامل.

وقالت رئيس جامعة قناة السويس، إن هذا المعمل يحتوى على أحدث الأجهزة فى مجال تشخيص الفيروسات مثل جهازreal time PCR وهو من أحدث الأجهزة العالمية للتشخيص الفيروسات وجهاز الدوار الحرارى المتدرج الخاص بعمل تضخيم للجين وكذلك أجهزة الآمان الحيوى المستوى الثانى وجهاز الإليزا الخاص بتحليل الأجسام المضادة لأى من الأمراض المعدية كما يمكنه قياس الهرمونات في الجسم.

من جانبها، قالت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطرى، إن المعمل يعمل على مساعدة الباحثين فى تحليل العينات من الأقسام والكليات والمحافظات المختلفة إلى جانب دعم العمليات البحثية.

وأشار الدكتور محمد عبد الدايم، أستاذ الفيروسات بالكلية، إلى أن المعمل يهدف أيضًا إلي تدريب الطلاب على معرفة المبادئ الأساسية لاستخدام التقنيات الحديثة سواء لطلاب الدراسات العليا أو مرحلة البكالوريوس.

رافق رئيس الجامعة فى جولتها الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري والدكتور محمد عبد الدايم، أستاذ الفيروسات بالكلية والدكتور محمد فوزي، المدير التنفيذي للمعمل والدكتورة منال مسعود، المدير الفني للمعمل.

من ناحية أخرى، أكدت رئيس جامعة قناة السويس، حرص إدارة الجامعة على متابعة سير العملية التعليمية بمنظومة التعليم عن بعد لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب إلكترونيًا من خلال منصات التعليم الإلكترونى المتاحة ببوابات الكليات بموقع الجامعة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وبدائلها بما يضمن استمرار تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب .

وتحقيقًا لهذه الأهداف، قررت رئيس جامعة القناة، عقد اجتماع دورى عبر الفيديو كونفرنس ساعة يوميًا مع ثلاث أعضاء هيئة تدريس بكل كلية بترشيح من عميد الكلية، وذلك بهدف رصد المعوقات التى تواجه الطلاب بمنظومة التعليم عن بعد ومحاولة وضع الحلول لها.

كما حرصت الدكتورة ماجدة هجرس، على متابعة نسبة التواصل والتفاعل بين الطلاب وعضاء هيئة التدريس، كما تم عمل جدول أسبوعي لاجتماعات الفيديو كونفرنس بدءً من هذا الأسبوع، حيث اجتمعت رئيس الجامعة بكليات السياحة والفنادق والزراعة والطب البيطري ومعهد الاستزراع السمكى وهي الكليات المنوط لها برسم خطة الأمن الغذائى بالفترة القادمة، وذلك عن طريق تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية لمواطني أقليم القناة وسيناء، أما اجتماع الثانى فتم تخصيصة لمتابعة سير العملية التعليمية بمنظومة التعليم عن بعد داخل كليات القطاع الطبي من طب وتمريض وطب جراحة الفم والأسنان والصيدلة ومعهد فني تمريض.

ومن المقرر، أن يتم عقد اليوم اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم والزراعة وطب بيطرى وهندسة أما عن الاجتماع الخاص بكليات القطاع الأدبي فسيتم عقده غدًا الأربعاء.