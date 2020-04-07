اليوم السابع
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رئيس بيلاروسيا: مستعد لمعالجة المصابين بفيروس كورونا بنفسى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:30 م
رئيس بيلاروسيا: مستعد لمعالجة المصابين بفيروس كورونا بنفسى رئيس بيلاروسيا
كتب رامى محيى الدين

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أعلن الرئيس البيلاروسى، استعداده لمعالجة المصابين بفيروس كورونا بنفسيه، وفقا لخبر عاجل نشرته قناة روسيا اليوم.

 

فى سياق متصل، أكد الدكتور ريتشارد برنان مديرالطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل عن طريق الهواء، وإنما ينتقل عن طريق الرزاز من خلال الشخص المصاب، أو من خلال ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس.

 

وأضاف أن مدة بقاء فيروس كورونا المستجد على الأسطح وفقاً لنوع الاسطح، سواء كانت لساعات أو أيام وحول امكانية انتقاله من الحيوان للإنسان قال أن الفيروس يمكن أن ينتقل للانسان ولم تجزم الدراسات اذا كان منتشر أم لا حتى الأن بين الحيوانات.

 

واستعرض الدكتور ريتشارد برنان مديرالطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، أخر مستجدات فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، لافتاً  إلى أن هناك 1.2 مليون حالة إصابة و 60 الف حالة وفاة وفقاً لاخر الاحصائيات التى وردت للمنظمة.

 

وأضاف: لدينا معدلات إصابة مرتفعة منذ اندلاع الفاشية فى اوروبا وامريكا، إلا أنه فى إقليم شرق المتوسط لدينا 77 ألف حالة إصابة موثقة، وبلغت معدلات الوفاة 4.3% وهى تقترب من معدلات الوفاة عالمياً، ماعدا ايران تصل معدل الوفاة إلى 7%، والتى تعد من اول البلدان التى ضربتها كورونا بالعالم.

 

وأشار إلى ضرورة إستمرار تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية وتشجيع جميع البلاد على رصد جميع مواردها المتاحة على مستوى الحكومة ككل للسيطرة على أعداد المصابين قبل ان تتفاقم الامور، لافتاً إلى ضرورة الاسراع من التدابير الوقائية والاحترازية الى جانب الاكتشاف المبكر وعزل الحالات وعلاج المرضى فى وقت مبكر وحماية الاطقم الطبية.

 

وطالب كل الافراد باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ومنها غسل الأيدى والتباعد الاجتماعى ومراعاة اداب العطس والكح، وتشجيع المجتمعات على فهم المرض.

 


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