اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان اللبنانى: ودائع المواطنين بالبنوك مقدسة ولا يجوز التصرف فيها

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:12 م
رئيس البرلمان اللبنانى: ودائع المواطنين بالبنوك مقدسة ولا يجوز التصرف فيها رئيس لبنان
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن ودائع ومدخرات اللبنانيين في القطاع المصرفي من المقدسات التي لا يجوز التصرف فيها تحت أي ظرف من الظروف.
وقال بري – خلال استقباله اليوم الثلاثاء حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة – إن التشريعات بشكل عام وخصوصًا المالية منها أساسها حماية الناس وحقوقهم وكل ما يتعلق بحياتهم ومدخراتهم المالية التي تمثل جَنَى عمرهم، مشددَا على أهمية تحصين أموال اللبنانيين في البنوك لا سيما صغار المودعين.
 
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية ونقدية عنيفة انعكست على كافة قطاعات الدولة خصوصًا القطاع المصرفي الذي لجأ تزامنًا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي إلى اتباع سياسة "كابيتال كنترول" (تقييد حركة رؤوس الأموال) بصورة كبيرة لا سيما بالنسبة للحسابات المصرفية بالدولار الأمريكي في ظل النقص الحاد بالسيولة النقدية.
وتداول اقتصاديون وخبراء ماليون مقترحًا بإمكانية إجراء عملية "هير كت" (الاقتطاع من الودائع المالية في البنوك) في ضوء ما يتعرض له لبنان من أزمة مالية واقتصادية، غير أن كافة المسئولين اللبنانيين يشددون على أن هذا الإجراء لم يتم اعتماده، وأن أموال اللبنانيين في البنوك مُصانة ولن يتم المساس بها.
 
وتسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي في توقف عدد من البنوك عن منح الدولار للمودعين، كما يتعرض سعر صرف الليرة اللبنانية لاهتزاز عنيف حيث انخفضت بنحو 90% في السوق الموازية وتراجعت القدرة الشرائية للعملة المحلية مع وجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2800 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.
 
واتخذ مصرف لبنان المركزي مؤخرًا قرارًا يسمح لصغار المودعين بالبنوك الذين لا تتجاوز قيمة حساباتهم 3 آلاف دولار أمريكي بإجراء سحوبات من حساباتهم بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر السوق يوم تنفيذها، غير أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن في ظل الإجراءات الاستثنائية المشددة التي تتخذها الدولة اللبنانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا على نحو أُغلقت معه البنوك بصورة شبه كاملة.

مجلس النواب اللبناني

نبيه بري

القطاع المصرفي

لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

فيديو.. موعد صرف المرتبات قبل شهر رمضان ومنحة 500 جنيه.. مع أحمد يعقوب

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

البنك الأهلى: 215 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 42 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة