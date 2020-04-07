رئيس البرلمان اللبنانى لحاكم مصرف لبنان: الودائع "مقدسة"

رويترز

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لمحافظ البنك المركزي رياض سلامة اليوم الثلاثاء، إن ودائع الناس في البنوك "مقدسة" ويجب عدم المساس بها. وقال مكتب بري في بيان عقب اجتماعه بسلامة إنه بحث الوضع المالي والنقدي وسبل حماية أموال المودعين، ولاسيما صغارهم.

وكان قد دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إلى إعلان حالة الطوارئ فى لبنان بصورة فورية وسريعة، حتى يمكن احتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال بري إنه طالب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قبل يومين، بإعلان حالة الطوارئ "وقد وعدني بتحقيق ذلك الإجراء ولكنني لا أعرف ما هو سبب عدم اتخاذ القرار حتى الآن".