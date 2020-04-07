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رئيسة سلوفاكيا تنشر فيديو لها مع الشعب: اشتقت لكم

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 06:48 م
رئيسة سلوفاكيا تنشر فيديو لها مع الشعب: اشتقت لكم رئيسة سلوفاكيا
كتبت: هناء أبو العز

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نشرت زوزانا كابوتوفا  رئيسة  دولة سلوفاكيا،  على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطعًا لفيديو أثناء تواصلها مع المواطنين فى دولتها.
 
 وقالت سوزانا، فى تغريدتها ،  فى هذه الأيام لا يمكننا أن نحضن أونلمس  بعض، ولا حتى نسلم بالأيادى على أصدقائنا أو أقاربنا، أو حتى آباءنا .
 
وأضافت زوزانا: أنا شخصيًا اشتقت للتواصل معاكم، ففى الوقت الحالى لا نستطيع أن نكون معًا ولكن ستظل قلوبنا سويًا.
 
وأكد فالير فرانكو سفير سلوفاكيا بالقاهرة، أن الوضع الوبائي فيما يخص تفشى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) لا يزال أفضل من بعض الدول الغربية بسبب الاجراءات الوقائية والصارمة التى اتخذت مبكرا، مشيرا إلى أن بلاده كانت منشغلة بالاعداد للانتخابات البرلمانية التي أجريت في 29 فبراير عندما بدأ الفيروس في التفشي في الصين . 
 
وقال سفير سلوفاكيا بالقاهرة ، إن الحكومة السلوفاكية أدركت أنها مسألة وقت ليبدأ الفيروس في التفشي بسرعة بعد انتقاله إلي ايطاليا القريبة من البلاد ، ولهذا أعلنت حالة الطواري في 12 مارس وبدأت حملة توعية للوقاية من الفيروس.
 

رئيسة سلوفاكيا

زوزانا

كابوتافا

تويتر

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