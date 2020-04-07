ذا صن: مرض بوريس جونسون وحد بريطانيا وجعله رمزا للمعركة العالمية ضد كورونا

كتبت رباب فتحى

سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على تداعيات نقل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إلى غرفة الرعاية المركزة بعد 12 يوما من إصابته بفيروس كورونا، وقالت إنه برغم الخبر الصادم، إلا أنه وحد المملكة المتحدة بأسرها سواء على المستوى السياسى أو الاجتماعى فى محاربة الوباء.

وقالت إن أخبار الواردة من داونينج ستريت هذا الأسبوع كانت أكثر صدمة لأنها جاءت بعد الكلمة التى بثتها الملكة إليزابيث والتي رفعت معنويات الأمة.

ولكن، تضيف الصحيفة، مع الأسف اصطدمت آفاق مستقبل أكثر إشراقًا في كلماتها "سنلتقي مرة أخرى" بالواقع القاتم للحاضر ، حيث دخل رئيس الوزراء في العناية المركزة.

وقالت إنه على المستوى الشخصي ، هذا التحول الجديد مروع لعائلة بوريس وشريكته الحامل كاري سيموندز ، التي ظهرت عليها نفسها أعراض كوفيد، مشيرة إلى أن محنتهم تزداد سوءًا بسبب عدم قدرتهم على زيارته أثناء وجوده في العناية المركزة.

ولكن برغم الكآبة في هذا التطور إلا أن هناك أمل، فمثلا احتشدت الأمة وراء بوريس ، متلهفة له للتعافي، في عرض غير مسبوق للوحدة والأمل والتعاطف ، كما تم تعليق السياسات الحزبية. وقد غمرت رسائل الدعم من جميع الجهات، وفقا للصحيفة.

وقدم زعيم حزب العمال المنتخب حديثاً السير كير ستارمر أطيب تمنياته القلبية ودعمه البناء للحكومة. و كانت الإعلانات عن التعاطف من جميع أنحاء العالم مؤثرة بنفس القدر، حيث أبدى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ، دعمه إلى جانب رئيس فرنسا ماكرون وناريندرا مودي ، رئيس وزراء الهند ، وغيرهم.

وبطريقة بطولية ، أصبحت معركة بوريس جونسون رمزًا عالميًا لمكافحة الفيروس القاتل.

وقالت الصحيفة إن بوريس جونسون دائما ما تحلى بصحة جيدة، ونادرا ما أخذ أي إجازة مرضية على الرغم من المطالب الثقيلة لمهنته المثيرة للجدل في كثير من الأحيان. كما أنه متفائل أبدي ، لا يستسلم للشفقة على الذات أو اليأس.