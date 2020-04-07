ديفيد كاميرون،: بوريس جونسون شخص قوى وسيتعافى قريبا

ريهام عبد الله

عبر ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، عن تمنياته بالصحة والشفاء لبوريس جونسون، رئيس وزاء بريطانيا، على خلفية تدهور حالته ونقله للعناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا :" كلنا نريدك بأمان وبصحة جيدة وأن تعود لـ10 داونينج ستريت"مقر رئاسة الوزراء فى بريطانيا".

وقال كاميرون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أفكاري وصلواتي مع رئيس الوزراء بوريس جونسون وعائلته، إنه شخص قوي للغاية، ومرن، ولطيف للغاية، مع طاقة هائلة للحياة، تعافى قريبًا بوريس، كلنا نريدك بأمان وبصحة جيدة وأن تعود لـ10 داونينج ستريت".



ديفيد كاميرون

وفى سياق متصل قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معا لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وقال جوف لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "بينما نتحدث لا يزال رئيس الوزراء في العناية المركزة ويتابع فريقه الطبي حالته ويتلقى أفضل رعاية من الفريق في مستشفى سانت توماس ونصلي من أجله وأجل أسرته".

وتابع "نأمل جميعا أن يسترد عافيته في أقرب وقت ممكن وهذا هو كل ما يشغلنا الآن"، مضيفا أنه سيتم إصدار بيان إذا طرأ أي تغيير على حالة جونسون.

وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية رسميا، أن وزير الخارجية دومينيك راب سيتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون حال "اقتضت الضرورة"، وذلك وفق شبكة "سى ان ان".

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد نقل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.