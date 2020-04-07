اليوم السابع
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دونالد ترامب: أوبك لم تطلب خفضا لإنتاج النفط الأمريكى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:54 ص
دونالد ترامب: أوبك لم تطلب خفضا لإنتاج النفط الأمريكى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوبك لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية التي شهدت انخفاضا حادا بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

لكنه قال إن إنتاج النفط الأمريكي انخفض بالفعل على أي حال.

وأضاف في إفادة صحفية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين "أعتقد أن الأمر يحدث تلقائيا لكن لم يطلب مني أحد ذلك وسنرى ما سيحدث".

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز الاثنين إن من المرجح أن تتوصل الدول الكبرى المنتجة للبترول، بما فيها السعودية وروسيا، إلى اتفاق على خفض الإنتاج في اجتماع يوم الخميس لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا شاركت الولايات المتحدة في تلك الجهود.

وقال أحدهم "دون الولايات المتحدة، لا اتفاق".

وتراجع الطلب العالمي على النفط 30 بالمئة تقريبا بما يوازي نحو 30 مليون برميل يوميا إذ تتسبب الجائحة في تباطؤ حاد للاقتصاد العالمي. وأفرز ذلك مشكلة كبرى لاقتصاد الولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، مهددا القطاع بالإفلاسات وتسريحات العاملين.

وقلصت بالفعل عدة شركات أمريكية إنتاجها بسبب انخفاض أسعار النفط الذي فقد نحو ثلثي قيمته هذا العام.

وبدأت الأسبوع الماضي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما فيهم روسيا، وهي مجموعة معروفة باسم أوبك+، في التحدث عن خفض الإنتاج.

 


ترامب

اوبك

النفط

روسيا

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