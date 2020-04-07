اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"خليك بالبيت.. اهزم الفيروس" رسالة مجلة نور فى عددها الجديد

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:03 ص
"خليك بالبيت.. اهزم الفيروس" رسالة مجلة نور فى عددها الجديد مجلة نور
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدر العدد الجديد من مجلة "نور" للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ، ويتناول العدد الجديد عددا من القصص والرسائل إلى القراء تحثهم على ضرورة الالتزام بالمنزل للقضاء علي "فيروس كورونا" .
 
وقدمت القصص المتنوعة بالعدد عدة نصائح للأطفال للتصدي لفيروس كورونا وطرق الوقاية منه. 
 
 وتضمن باب "عربة الإسعاف" كيفية الحماية من الفيروس بغسل اليدين لمده 20 ثانية وعدم المصافحة باليد، وتغطية الفم بالمرفق أو بمنديل عند العطس ، كما تضمن العدد العديد من القصص الشيقة والممتعة فضلا عن "دليل الأم الذكية" الذي يقدم نصائح لكيفية التعامل مع الأبناء.
 

وكانت قد انتجت مجلة نور للأطفال والصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أغنية كارتونية توعوية جديدة بعنوان "الصحة يعني نظافة" وذلك فى إطار دورها التنويرى والتوعوى في مكافحة فيروس كورونا، ونشر الوعي الصحي لدى الأطفال .

وجاءت كلماتها "الصحة يعني نضافة، نضافتى تبقى صحة، الصحة يعني نضافة، ومهما كان الفيروس اتغلب عليه ببساطة، حبعد عن أى زحمة، وقعادى ببيتي شطاره، لا حاسلم ولا ابوس، أحيي بضحكة ولطافه"
 

 

كما تقول الأغنية  "لو أعطس ولا أكح بمنديل وأرميه بقمامة، وكمان يبقى الصح في كوعي بكل شياكة، واغسل ايدي دايماً، لما اعمل أي حاجة بميه وصابونة، اصحابي ودايماً ليا حماية، وابطل أكل الشارع ،الصحة في أكلة ماما، وبقول لكل اصحابي يلا اعملوا ويايا، نضافتي تبقى صحة، الصحة يعني نضافة، ومهما كان الفيروس، اتغلب عليه ببساطة.

وجديراً بالذكر أن الأغنية من تأليف الشاعر عبد المنعم حسين، وغناء الطفلة منى إبراهيم، وألحان الفنان إبراهيم أحمد، ورسوم الفنان إبراهيم عمرو، ومن تنفيذ وإخراج الفنان محمد ربيع، ويأتي ذلك تحت إشراف عام للدكتورة نهى عباس رئيس تحرير المجلة

 
 
 
WhatsApp Image 2020-04-07 at 8.06.57 AM
 
WhatsApp Image 2020-04-07 at 8.06.58 AM

 


مجلة نور

فيروس كورونا

اخبار مصر

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. بعد كورونا.. أنفلونزا الخنازير تثير المخاوف مجددا

فيديو.. بعد كورونا.. أنفلونزا الخنازير تثير المخاوف مجددا

10 قواعد تحكم السلوك الوظيفى والتأديب للعاملين بالدولة

10 قواعد تحكم السلوك الوظيفى والتأديب للعاملين بالدولة

المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

طلاب أولى ثانوى يؤدون "اليوم" امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية

طلاب أولى ثانوى يؤدون "اليوم" امتحان الأحياء ضمن الاختبارات التجريبية

الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص

الغلق والحبس والغرامة عقوبة تأسيس شركات تشغيل العمالة بدون ترخيص

توصية برلمانية بفحص الديون المُستحقة للحكومة بعد بلوغها 385.7 مليار جنيه

توصية برلمانية بفحص الديون المُستحقة للحكومة بعد بلوغها 385.7 مليار جنيه

"غرفة بكل محافظة للتكفين".. مطالب برلمانية بتنفيذ إجراءات دفن وفيات كورونا

"غرفة بكل محافظة للتكفين".. مطالب برلمانية بتنفيذ إجراءات دفن وفيات كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة