حملة نظافة بشوارع مركز دار السلام بسوهاج وتعقيم الطريق السريع

سوهاج - عمرو خلف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، برئاسة لطفى محمد على رئيس المركز واشراف هلال زكي السيد عزت شاكر نواب رئيس المركز بحملة نظافه فى شوارع المركز وتعقيم وتطهير بعض المصالح الحكومية والطريق السريع بالكلور والمنظفات وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمواصلة الاجراءات الاحترازيه لمواجهة فيروس كورونا

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام برئاسة لطفى محمد على رئيس المركز باغلاق مطعم بدار السلام لمخالفته لقرار مجلس الوزراء والمحافظ، وذلك بفتحه بالمخالفة وتم ارسال المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى وقت سابق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة محمد عبد الحميد إمبابي بأعمال تعقيم وتطهير بدائرة مركز سوهاج والقرى التابعة لها، حيث تم تعقيم قرية المحامدة البحرية والمحامدة القبلية وقرية أولاد عزاز وكذلك تعقيم مدرسة نجع أبو حمد الابتدائية بعرابة أبو دهب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإشراف محمد عبد الحميد إمبابي بأعمال تسليك وتطهير العرف لخط طرد الصرف الصحي بقرية إدفا التابعة لمركز ومدينة سوهاج، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.