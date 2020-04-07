حملات إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية ورفع 150 ألف طن قمامة (صور)

الشرقية - إيمان مهنى

يواصل رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالشرقية، تكثيف حملات بالإشتراك مع قوات الأمن،لرصد أى مخالفات بناء على الأراضى الزراعية وإزالتها على الفور،والتى يتم إحالتها للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ،وكذا رفع مخلفات البناء والقمامة .

وقامت رئاسه مركز ومدينه الزقازيق ، بتنفيذ قرارات إزاله لعدد ثلاث حالات بناء مخالف على أراضى زراعية بناحيه وحده بيشه قايد،كما قامت رئاسة مركز ومدينه أبو كبير بازالة التعديات على الارض الزراعية لحالة تعدى بمساحة 50 م بقرية الاحراز التابعة لوحدة هربيط .

وقامت رئاسه مركز ومدينه ههيا بإزالة حاله تعدى على الأراضى الزراعية بمساحه 440 م تابعه للوحدة المحليه بالزرزمون بالاضافه الى إزالة حاله تعدى بمساحه 100 متر تابعه للوحدة المحلية بالمهديه، كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ إزالة لحاله تعدى على الأراضى الزراعية فى عزبة العرب التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة.

وقامت رئاسه مركز ومدينه بلبيس بحمله لأزاله بالوحدة المحليه كفر إبراهيم العايدى ردم جور على مساحه 150 متر،كما قامت رئاسه مركز ومدينة منيا القمح بإزالة 9 حالات بإجمالى مساحة 1247 مترا بالوحدات المحليه" بنى هلال والمحمديه وملامس وسنهوت"، وقامت رئاسه مركز ومدينه ههيا بوقف تعدى بالبناء بقريه المحموديه على جبانه للمسلمين.

وقامت رئاسه مركز ومدينة فاقوس بإزاله عدد الحالات 8 حالات بوحدات " العزازى - الدميين - اكياد - الهيصيمية " ، بمساحة ٧ قيراط و ١٥ سهم.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة عدد 1 حالة فى المهد فى قطاع الحسينية ثانى على مساحة 1 قيراط أى ما يعادل 175 م2 وهى عبارة عن ردم حفر لصب قواعد خرسانية.

فى السياق ذاته ، قامت وحدة التدخل البيئى السريع بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام برفع 50ألف طن من مخلفات الهدم والبناء من مداخل المدينة من مناطق (طريق الزقازيق الغار ، طريق الأحرار ، موقف بنها ، أسفل كوبرى شرويدة ، طريق الشوبك ،الجمباز ، الغار ، طريق الزقازيق ميت غمر ، طريق تل حوين ، طريق الزنكلون ) بالإضافة إلى 100 ألف طن قمامة تم رفعها من مدفن الغار وذلك فى الفترة من 28 يناير حتى 23مارس 2020 .

وأضاف أن وحدة التدخل البيئى السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام ورؤساء الوحدات المحلية بمدينة الزقازيق بحصر أماكن تواجد مخلفات الهدم و البناء من مداخل المدينة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع هذة المخلفات ونقلها للمدفن الصحى بواقع 1130 نقلة.



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية