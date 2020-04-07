حفر خط للغاز طبيعى لتوصيل الخدمة للقنايات وقريتى شيبة والنكارية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عمرو راشد، مدير مشروعات الغاز الطبيعى بمراكز ومدن " الزقازيق، القنايات ،منيا القمح"،أنه جارى العمل على الخط المغذى لمدينة القنايات،بدءاً من مفارق المنصورة أمام مبنى الأحوال المدينة،بشارع عمر شاهين حتى مدخل مدينة القنايات بخط طول 5200 متر لتقديم خدمة الغاز الطبيعى ل 12 الف مواطن بمدينة القنايات و بقريتى شيبه والنكاريه التابعتين لرئاسة مركز الزقازيق .

مضيفا انه يتم رد الشئ لأصله اول بأول فور الانتهاء من أعمال الحفر لسرعه استكمال أعمال رصف الشارع بمعرفة مديرية الطرق لايجاد السيولة المرورية امام حركة السيارات.

وجدير بالذكر أنه تم إجراء معاينات لتوصيل الغاز الطبيعى بمدينة الزقازيق لعدد ١٩ ألف و ٣٨٤ عميل ، منهم ٥ آلاف و ٥٨٨ عميل تم توصيل الغاز الطبيعى لهم ، كما أنه تم الإنتهاء من أعمال توصيل الخطوط الرئيسية والوصلات الفرعية للغاز الطبيعى بمدينة الزقازيق بشوارع ( الغشام – طلبة عويضة – إمتداد شارع السلام ) ، بالاضافه إلى أنه تم مد شبكات الغاز الطبيعى لأول مرة بمناطق (المعهد الدينى -الحسينية - شارع الشهيد طيار) و أنه جارى إستخراج التراخيص اللازمة للبدء فى أعمال حفر وتوصيل الغاز بمنطقة الأحرار ، لتوصيل الغاز الطبيعى للمواطنين كمصدر نظيف للطاقة.

و يذكر إجمالى عدد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعى 91 الف 636 عميل ، مما سيساهم فى القضاء على ظاهرة احتكار التجار لاسطوانات البوتجاز وتوفير 968 الف 301 اسطوانه بوتجاز تقدر بقيمة 126 مليون جنيها ، و توصيل خدمة الغاز الطبيعى لجميع فئات المواطنين يأتى ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة « حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ، فتسعى هذه المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التى تشمل جوانب مختلفة صحية واقتصادية واجتماعية ومعيشية تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة اليه لاسيما وأن من تلك الخدمات مشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعى بجميع انحاء المحافظة والتى تسير بخطى جيدة.