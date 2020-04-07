حسناء فى مواجهة الوباء.. ملكة جمال انجلترا تعود لـ"الطب" لمكافحة كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية ، إن ملكة جمال إنجلترا لعام 2019 قد عادت إلى المملكة المتحدة بعد أن كانت تقوم بأعمال خيرية حول العالم، وذلك لمواصلة عملها كطبيبة فى ظل تفشى وباء كورونا.

وكانت باشا موكيرجى، قد حصلت على إجازة من عملها كطبيبة بعد منافستها فى مسابقة ملكة جمال العالم فى ديسمبر 2019، وكانت تمثل إنجلترا فى المسابقة بعد أن فازت باللقب فى بلدها ، وبعد دعوتها للعمل كسفيرة لعدد من المنظمات الخيرية، خططت موكيرجى لتعليق سماعة الطبيب، والتركيز على العمل الإنسانى حتى أغسطس المقبل.

وقالت موكيرجى ، لسى إن إن إنه تم دعوتها لزيارة أفريقيا وتركيا ثم الهند وباكستان ودول آسيوية أخرى لكى تكون سفيرة لعدد من الأعمال الخيرية.

وفى بداية مارس، كانت الحسناء البالغة من العمر 24 عاما فى الهند فى زيارة لأربع أسابيع كسفيرة لمنظمة خيرية، وقامت بزيارة مدارس مع تقديم تبرعات وقدمت اأوالا لتوفير منزل للفتيات اللاتى تم التخلى عنهن.

لكن مع تفشى وباء كورونا بشكل كبير فى بلدها بريطانيا، كانت موكيرجى تتلقى رسائل من زملائها السابقين فى المستشفى التى كانت تعمل بها، مستشفى "بلجريم" شرق إنجلترا، وأخبروها كيف أن الوضع يزداد صعوبة بالنسبة لهم. فاتصلت موكيرجى بفريق إدارة المستشفى لإخبارهم برغبتها فى العودة إلى العمل.



ملكة جمال إنجلترا 2





وقالت ، لسى إن إن إنها تشعر بسوء لارتداء تاج ملكة جمال إنجلترا، حتى وإن كانت تقوم بعمل إنسانى، فى حين أن الناس يموتون حول العالم من كورونا، ورفاقها يعملون بجد وموكيرجى، هندية الأصل انتقلت إلى مدينة ديربى الإنجليزية من كالكوتا فى عمر التاسعة من عمرها .