اليوم السابع
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جهاز مرفق الكهرباء ينشر التكلفة النمطية لتوصيل التيار للمنشأة السكنية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:57 م
جهاز مرفق الكهرباء ينشر التكلفة النمطية لتوصيل التيار للمنشأة السكنية مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كيفية حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة النمطية وفقا للقواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، كما يلى:-
1. يقصد بالتكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض شاملة تكلفة كافة مهمات شبكة الجهد المنخفض وأجور التركيب وضريبة المبيعات حتى مسافة مائة متر من مصدر التغذية.
 
2. يتحمل طالب التغذية الكهربائية الرئيسية تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية بواقع 450أربعمائة وخمسون جنيه/ك.ف.أ من الأحمال المطلوبة للمنشأة، ويتم مراجعتها كل سنتين طبقاً لمتوسط نسبة التغير في أسعار المهمات وكذا التغير في ضريبة القيمة المضافة. 
 
3. يتم حساب تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على أساس المساحة الكلية لعدد الأدوار المطلوب توصيل التغذية الكهربائية لها طبقاً للرخصة والرسم الهندسي وموافقة الوحدة المحلية، على أن يقدم طالب التوصيلة إقراراً بالتزامه بسداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية في حالة تعلية المنشأة السكنية بأدوار مرخص له بها.
 
4. يتم إعداد مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة النمطية المقررةلكل ك.ف.أ، وذلك للمنشآت السكنية التي لا تزيد قدرتها التصميمية عن 500 ك.ف.أ، والتي لا تزيد المسافة بينها وبين أقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن مائة متر. 
 
5. في حالة زيادة القدرة التصميمية للمنشأة عن 500 ك.ف.أ، أو زيادة المسافة بين المنشأة السكنية بقدرة حتى 500 ك.ف.أ وأقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن مائة متر، يتم حساب قيمة المقايسة بالتكلفة الفعلية.
 
6. في حالة زيادة القدرة المركبة لأياً من الوحدات (سكني/تجاري/إداري) في المنشآت السكنية عن القدرة التصميمية، تتم المحاسبة عن فرق القدرة بالتكلفة النمطيةالمقررة لكل ك.ف.أ من الأحمال الزائدة.
 
7. يحظر مطلقاً عند إعداد المقايسة الجمع بين المحاسبة بالتكلفة النمطية المقررة لكل ك.ف.أ، والتكلفة الفعلية، كما يحظر تقاضي أي نسبة من قيمة المهمات تحت مسمى الإشراف على التنفيذ والفحص والاختبار في حالة قيام صاحب المنشأة بتنفيذ الشبكات الداخلية للمنشأة عن طريقه.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

مرصد الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

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