اليوم السابع
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جمعية فلكية: القمر البدر العملاق الآن هو الأكبر فى 2020 وسيبقى مشاهدا طوال الليل

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:39 م
جمعية فلكية: القمر البدر العملاق الآن هو الأكبر فى 2020 وسيبقى مشاهدا طوال الليل القمر العملاق بسماء جدة الآن
كتب محمود راغب

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كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر البدر مساء اليوم الثلاثاء، والذى يزين المساء حاليا، هو أكبر بدر عملاق هذه السنه 2020 فحجمه الظاهري وسطوعة هو الأكبر مقارنة بباقي الأقمار البدر الأخرى هذا العام 2020  كما يظهر في الصورة المرفقة بسماء (مدينة جدة) غرب السعودية وقد تم تعزيز الألوان حتى يظهر بهذا المنظر، وسيبقى مشاهدا طوال الليل.

وأوضحت الجمعية في تقرير لها، أن هذه الظاهرة الجميلة لإطلالة هذا القمر البدر مطلع فصل الربيع تبث في نفوسنا بأن الأمل في كل مكان، مضيفة : تعرف هذه الظاهرة علميا ( قمر الحضيض ) ، فمن المعروف ان الحجم الظاهري للقمر في قبة السماء متغير وذلك لأنه يتحرك في مدار بيضاوي حول الأرض، احد جانبيه يسمى ( الحضيض) على بعد حوالي 50,000 كيلومتر من الجانب الاخر ( الاوج)، واقمار البدر التي على جانب الحضيض من مدار القمر تبدو كبيرة ومشرقة.

وتابع التقرير :بشكل عام  يمكن القول بأن القمر بدرا طوال الليل ، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر  عند اللحظة التي يكون القمر واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس لذلك سوف يصل القمر لحظة الاكتمال بدرا صباح الخميس عند الساعة 5:35 صباحا بتوقيت السعودية .

ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا.

وخلال الليالي المقبلة سوف يشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ، وخلال بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.

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القمر بسماء جدة الآن

 


القمر

القمر العملاق

البدر العملاق

السوبر مون

اخبار مصرية

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