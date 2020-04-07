جامعة كفر الشيخ تطلق مبادرة " فكرتك حياة" لتوفير التمويل المبدئي

كفر الشيخ –محمد سليمان

أطلقت جامعة كفر الشيخ ممثلة فى مكتب ربط الجامعة بالصناعة مبادرة بعنوان " فكرتك حياة" ممولة من مركز ربط الجامعة بالصناعة " التايكو" بما يضمن توفير التمويل المبدئى للنماذج الأولية للأفكار التى ترقى للموافقة عليها حيث يتم تحكيم ومناقشة الأفكار المقدمة بواسطة لجنة فنية من المختصين وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لجامعة كفر الشيخ وفى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا وإيمانا بدور الجامعة ممثلة فى مكتب ربط الجامعة بالصناعة فى توفير حلول لمشكلات المجتمع تعتمد على أسس علمية صحيحة.

وتتضمن المبادرة تطوير تصميم وحدة تنفس صناعى "ثابتة/ متنقلة" وإنتاج وتطوير ملابس حماية كاملة (overall) تشمل: بدلة وقائية تغطية كاملة للجسم قابلة لإعادة الاستخدام ونسيج معالج مضاد للفيروسات ونسيج معالج غير قابل للالتصاق ومضاد للماء وتصميمات مبتكرة" وكمامات فلاترهواء مضاد للفيروسات والتشخيص السريع منخفض التكلفة وذلك طبقا لسياسات الملكية الفكرية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وشروط التعاقد بموافقة الطرفين . ولمزيد من المعلومات واستمارة التسحيل يرجى زيارة الرابط التالى http://www.kfs.edu.eg/ ترسل المقترحات إلكترونيا على البريد الإلكترونى لمكتب التايكو : tico@kfs.edu.egوللاستفسارات يتم التواصل على جروب الواتس آب KSU: TICO-2020 activity.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة على دعم الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتشجيع البحث العلمى التطبيقى والتقدم للمشروعات التنافسية وتحول الأفكار إلى منتجات واكتشاف تقنية جديده للمساهمة فى مواجهة هذا الظرف الاستثنائى الذى تواجهه البلاد .

وأضاف دسوقى، بأن تلك المبادرة تتيح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والمبتكرين والمخترعين والطلاب توظيف دراستهم الأكاديمية والعلمية والبحثية كما تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتنمية الكوادر البشرية على أحدث أساليب البحث العلمى وتعزيز ثقافة المبادرة والتميز فى تنفيذ مشروعات تعتمد على الإبداع لزيادة التصنيع المحلى مشيرا إلى أن من أهم شروط التقدم لهذه المبادرة أن تكون الفكرة مبتكرة ويمكن تنفيذها .