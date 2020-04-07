اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة كفر الشيخ تطلق مبادرة " فكرتك حياة" لتوفير التمويل المبدئي

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:27 م
جامعة كفر الشيخ تطلق مبادرة " فكرتك حياة" لتوفير التمويل المبدئي وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ –محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت جامعة كفر الشيخ ممثلة فى مكتب ربط الجامعة بالصناعة مبادرة بعنوان " فكرتك حياة" ممولة من مركز ربط الجامعة بالصناعة " التايكو" بما يضمن توفير التمويل المبدئى للنماذج الأولية للأفكار التى ترقى للموافقة عليها حيث يتم تحكيم ومناقشة الأفكار المقدمة بواسطة لجنة فنية من المختصين وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ.

 

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لجامعة كفر الشيخ وفى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا وإيمانا بدور الجامعة ممثلة فى مكتب ربط الجامعة بالصناعة فى توفير حلول لمشكلات المجتمع تعتمد على أسس علمية صحيحة.

 

 

وتتضمن المبادرة تطوير تصميم وحدة تنفس صناعى "ثابتة/ متنقلة" وإنتاج وتطوير ملابس حماية كاملة (overall) تشمل: بدلة وقائية تغطية كاملة للجسم قابلة لإعادة الاستخدام ونسيج معالج مضاد للفيروسات ونسيج معالج غير قابل للالتصاق ومضاد للماء وتصميمات مبتكرة" وكمامات فلاترهواء مضاد للفيروسات والتشخيص السريع منخفض التكلفة وذلك طبقا لسياسات الملكية الفكرية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وشروط التعاقد بموافقة الطرفين . ولمزيد من المعلومات واستمارة التسحيل يرجى زيارة الرابط التالى http://www.kfs.edu.eg/ ترسل المقترحات إلكترونيا على البريد الإلكترونى لمكتب التايكو : tico@kfs.edu.egوللاستفسارات يتم التواصل على جروب الواتس آب KSU: TICO-2020 activity.

 

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص إدارة الجامعة على دعم الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتشجيع البحث العلمى التطبيقى والتقدم للمشروعات التنافسية وتحول الأفكار إلى منتجات واكتشاف تقنية جديده للمساهمة فى مواجهة هذا الظرف الاستثنائى الذى تواجهه البلاد .

 

وأضاف دسوقى، بأن تلك المبادرة تتيح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والمبتكرين والمخترعين والطلاب توظيف دراستهم الأكاديمية والعلمية والبحثية كما تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتنمية الكوادر البشرية على أحدث أساليب البحث العلمى وتعزيز ثقافة المبادرة والتميز فى تنفيذ مشروعات تعتمد على الإبداع لزيادة التصنيع المحلى مشيرا إلى أن من أهم شروط التقدم لهذه المبادرة أن تكون الفكرة مبتكرة ويمكن تنفيذها .


أخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ

حظر

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الرابع عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

سعيد الشحات يكتب: هل أعادت كورونا الاعتبار لسيطرة الدولة؟ اللجوء للدولة الآن يؤكد أن النظام الرأسمالي بشكله الحالي لم يعد صالحا.. والعالم بحاجة لصياغة نظام جديد يعيد للدولة اعتبارها ويحافظ على شرائح المجتمع كله

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

إلغاء أول دورى فى العالم بسبب فيروس كورونا

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

روسيا تطور لقاحا ضد كورونا أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة