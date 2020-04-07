اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وتركيبها الأحد المقبل..

جامعة بنها تنتج "البوابة المعقمة" لتعقيم المترديين على المستشفى الجامعى

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:33 م
جامعة بنها تنتج "البوابة المعقمة" لتعقيم المترديين على المستشفى الجامعى نائب رئيس جامعة بنها تتابع أعمال تصنيع البوابة المعقمة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها، قيام كلية الهندسة ببنها بصناعة البوابة المعقمة من خلال طلاب الكلية بقسم الهندسة الطبية، على أن يتم الانتهاء منها نهائيا نهاية الأسبوع الجاري، والبدء في تركيبها الأحد المقبل على بوابة الاستقبال بمستشفى بنها الجامعي.

وأضافت "مصطفى" لـ "اليوم السابع"، أن البوابة المعقمة هي مابدرة ايضا لجامعة بنها بقيادة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، للمساهمة في الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن انتاج البوابة بالكامل بأيدي طلاب كلية الهندسة ببنها، وتحت إشراف فريق كامل من الاساتذة بالكلية.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة، أن مرتادي مستشفيات بنها الجامعة لن يدخل إلا من خلال البابة ويتم تعقيمه بالكامل، ثم يحصل على كمامة من الكامات التي بدأت الجامعة بالفعل في انتاجها بورشة خاصة بكلية التربية النوعية، حيث أن المستشفى تخدم 5 محافظات محيطة بالإقليم وبالتالي فإن أعداد المرضي التي تستقبلهم كبيرة جدا يوميا.

وتابعت، أن البوابة مزود بـ"حساس" يتم التنبيه فور دخول الشخص للبوابة وتبدأ عملية التعقي في فترة تتراوح ما بين 5 إلى 10 ثواني، حيث تساع هذه البوابة لشخص واحد فقط، كما أنها مزوج بـ 10 رشاشات للتعقيم، 6 منها علوية، و4 سفلية، لتعقيم الجسم بالكامل بمادة أمنة للتعقيم.

وأشارت، إلى أنه بمجرد الانتهاء من تركيب هذه البوابة ستبدا الجامعة وكلية الهندسة ببنها في بناء عدد أخر من البوابات المعقمة، لنشرها بجميع مداخل مستشفىيات بنها الجامعية، إلى جانب نشرها على مداخل مبني الإدارة بالجامعة، وكذلك جميع الكليات التابعة لها للحفاظ على المواطنين وطلاب والعاملين بالجامعة.

 

أثناء وضع شعار خدمة المجتمع على الجهاز
أثناء وضع شعار خدمة المجتمع على الجهاز

 

طلاب كلية الهندسة المصنعون للبوابة
طلاب كلية الهندسة المصنعون للبوابة

 

فريق هندسة بنها المصنع للبوابة المعقمة
فريق هندسة بنها المصنع للبوابة المعقمة

 

نائب رئيس جامعة بنها تتفقد أعمال تصنيع البوابة المعقمة
نائب رئيس جامعة بنها تتفقد أعمال تصنيع البوابة المعقمة

 

نائب رئيس جامعة بنها وعميد كلية الهندسة
نائب رئيس جامعة بنها وعميد كلية الهندسة

اخبار القليوبية

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

البوابة المعقمة

مستشفيات بنها الجامعية

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فض 9 أسواق عشوائية بقرى طوخ وقليوب وكفر شكر لمواجهة كورونا (صور)

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:37 م

برلمانية تطالب ببناء مقابر للمتوفين بكورونا بعد رفض الأهالى دفن سيدة ببهتيم

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:26 م

ضبط كمامات وكحل مجهول المصدر بصيدليات ببنها وقليوب

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:59 م

أمن القليوبية يضبط تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات بقليوب والخانكة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:02 م

حملة تطهير لشوارع قرية كفر رضوان بالقليوبية للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة