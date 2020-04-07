جامعة بنها تنتج "البوابة المعقمة" لتعقيم المترديين على المستشفى الجامعى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها، قيام كلية الهندسة ببنها بصناعة البوابة المعقمة من خلال طلاب الكلية بقسم الهندسة الطبية، على أن يتم الانتهاء منها نهائيا نهاية الأسبوع الجاري، والبدء في تركيبها الأحد المقبل على بوابة الاستقبال بمستشفى بنها الجامعي.

وأضافت "مصطفى" لـ "اليوم السابع"، أن البوابة المعقمة هي مابدرة ايضا لجامعة بنها بقيادة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، للمساهمة في الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن انتاج البوابة بالكامل بأيدي طلاب كلية الهندسة ببنها، وتحت إشراف فريق كامل من الاساتذة بالكلية.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة، أن مرتادي مستشفيات بنها الجامعة لن يدخل إلا من خلال البابة ويتم تعقيمه بالكامل، ثم يحصل على كمامة من الكامات التي بدأت الجامعة بالفعل في انتاجها بورشة خاصة بكلية التربية النوعية، حيث أن المستشفى تخدم 5 محافظات محيطة بالإقليم وبالتالي فإن أعداد المرضي التي تستقبلهم كبيرة جدا يوميا.

وتابعت، أن البوابة مزود بـ"حساس" يتم التنبيه فور دخول الشخص للبوابة وتبدأ عملية التعقي في فترة تتراوح ما بين 5 إلى 10 ثواني، حيث تساع هذه البوابة لشخص واحد فقط، كما أنها مزوج بـ 10 رشاشات للتعقيم، 6 منها علوية، و4 سفلية، لتعقيم الجسم بالكامل بمادة أمنة للتعقيم.

وأشارت، إلى أنه بمجرد الانتهاء من تركيب هذه البوابة ستبدا الجامعة وكلية الهندسة ببنها في بناء عدد أخر من البوابات المعقمة، لنشرها بجميع مداخل مستشفىيات بنها الجامعية، إلى جانب نشرها على مداخل مبني الإدارة بالجامعة، وكذلك جميع الكليات التابعة لها للحفاظ على المواطنين وطلاب والعاملين بالجامعة.



أثناء وضع شعار خدمة المجتمع على الجهاز



طلاب كلية الهندسة المصنعون للبوابة



فريق هندسة بنها المصنع للبوابة المعقمة



نائب رئيس جامعة بنها تتفقد أعمال تصنيع البوابة المعقمة