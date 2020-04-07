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جامعة المنيا: عدم احتساب مدة تعطيل الدراسة ضمن المدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:30 ص
جامعة المنيا: عدم احتساب مدة تعطيل الدراسة ضمن المدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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قال الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة لديها تعلميات بتسخير كافة امكانيتها لخدمة أبناء المحافظة من المرضى، وذلك للتخفيف عنهم ورفع العبء عن كاهل البسطاء .

وأضاف رئيس الجامعة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، نحن نقدم كل ما لدينا من اجل خدمة المواطن، سواء متعلقة بالخدمات الطبية أو الخدمات المجتمعية والخاصة بالبيئة، وظهر ذلك خلال القوافل الطبية التى كانت تجوب جميع قرى المحافظة، لتقديم الرعاية الطبية لأبناء المحافظة.

وأشار رئيس الجامعة نحن نضع كافة امكانياتنا الطبية والعلمية فى خدمة المجتمع والمواطن من اجل تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى ، ولفت أن ذلك ياتى فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتحفيف العبء على المواطنين والعمل على تحسين الخدمة الطبية المقدمة لهم .

وعن أمتحانات الدراسات العليا قال رئيس الجامعة أننا نمر بفترة استثنائية وقد قمنا بعقد اجتماع لمجلس الجامعة وقرر عدم احتساب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

واضاف أن الجامعة فى تلك الفترة تقوم بأعمال التطهير والتعقيم لجميع منشاءتها ومدرجات الطلاب ، كما استعدت الجامعة فى حال عقد الامتحانات فى موعدها فنحن كجامعة مستعدون  لذلك .

 


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