اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:30 م
خالد صلاح
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جامعة أمريكية: عدد ضحايا كورونا بالولايات المتحدة يتجاوز الـ12 ألف حالة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:00 م
جامعة أمريكية: عدد ضحايا كورونا بالولايات المتحدة يتجاوز الـ12 ألف حالة كورونا فى أمريكا
أ ش أ

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشى فيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى أكثر من 12 ألفًًا. 
وأشارت الجامعة - فى أحدث بيانات لها على موقعها الرسمى، إلى أن إجمالى عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس منذ بدء تفشى المرض داخل الولايات المتحدة بلغ حاليًا 383256 ، لتكون بذلك أكثر دول العالم ارتفاعًا من حيث عدد من الإصابات. 
كما أفادت بأن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى الولايات المتحدة بلغ 12021، وهو ثالث أعلى عدد للضحايا فى العالم.


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فيروس كورونا

كورونا فى أمريكا

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