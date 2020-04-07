جامعة أسيوط: إعداد حملة توعوية وترفيهية على القناة الرسمية بـ"يوتيوب"

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على الدور المجتمعى المنوط بالجامعات المصرية فى التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ورفع مستوى الوعى الصحى والسلوكى لدى الأفراد، وهو ما يعد أحد مهامها العاجلة والأساسية فى الوقت الراهن فى ظل تكاتف جهود الدولة الرسمية والمجتمعية من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد فى ظل تفشيه فى معظم دول العالم .

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى حرص إدارة الجامعة على توطيد أواصر التواصل مع كافة منتسبيها من أعضاء هيئة تدريس ‘وعاملين وطلاب وذلك فى إطار من الشفافية والوضوح من خلال قنواتها الرسمية للجامعة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي .

وكشفت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى الإعداد لإطلاق حملة توعوية على القناة الرسمية لجامعة أسيوط على اليوتيوب من أجل التعريف بمخاطر الكورونا وطرق العدوى وأهم أعراض الإصابة وذلك من خلال بعض الأعمال الفنية المقرر أن تساهم فى تنفيذها عدد من كليات الجامعة، إلى جانب مشاركة نخبة من أساتذة الجامعة فى مختلف التخصصات فى حملة التوعية والتى سوف تهدف إلى تقديم أسس مواجهة الكوفيد 19 وذلك بالاعتماد على عدد من المحاور النفسية والتربوية والاجتماعية والرياضية والغذائية والطبية، مع ترحيب إدارة الجامعة باستقبال أى مواد فنية مميزة تعكس قدرة المشاركين على توظيف طاقتاهم الإبداعية والابتكارية فى تحقيق أهداف الحملة، أو كذلك تصاميم ابتكارية يتم تقييمها من قبل المختصين بالجامعة.

ومن أجل الترفيه الإيجابى عن أفراد المجتمع فى ظل حالة الانعزال المجتمعى السائدة فى الوقت الحالى فأعلنت الدكتورة مها غانم عن تبنى الجامعة اكتشاف المواهب الفنية للعناصر المتميزة من داخل وخارج الجامعة ومن كافة الأعمار وإتاحة لهم الفرصة لعرض مواهبهم فى مجالات الغناء، أو الموسيقى أو الشعر، أو الستاند اب كوميدى مع فوز المواهب الأفضل والأعلى تفاعلاً من الجمهور بجوائز تذكارية من الجامعة.

وأشارت دينا مصطفى مدير إدارة الإعلام بالجامعة عن البدء فى تلقى فيديوهات مصورة من كافة الأفراد الراغبين فى عرض مواهبهم المختلفة أو أعمالهم الفنية على القناة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط على الرابط التالى:

أو على حساب الجامعة الرسمى على الفيسبوك على الرابط التالي

وأضافت مدير مكتب إعلام جامعة أسيوط أنه على الراغبين فى الاشتراك عليهم تسجيل فيديو قصير لا يقل عن دقيقتان ولا يزيد عن 4 دقائق بصوت وصورة واضحة وإرساله على الواتس اب على رقم 01114451619 مرفق معه اسم صاحب الموهبة وأهم بياناته الشخصية وذلك لعرضها بعد مراجعتها.