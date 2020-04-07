اليوم السابع
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توزيع 4 آلاف كمامة على الجيش الأبيض فى 4 مستشفيات بالمحلة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:59 م
توزيع 4 آلاف كمامة على الجيش الأبيض فى 4 مستشفيات بالمحلة مستشفى حميات المحلة
الغربية - عادل ضرة

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وزع مجلس مدينة المحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، 4آلاف كمامة طبية معقمة على الأطقم الطبية بمستشفيات المحلة العام والحميات والصدر ومركز القلب كمرحلة أولى، لتوفير المستلزمات الطبية وادوات الوقايه الشخصية، كمرحلة أولى للحد من انتشار فيروس كورونا، يأتي ذلك ضمن مبادرات مشاركة المجتمع المدنى الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتبرع كل المحاسب محمد الجندي ومحمد سلطان من شباب مدينة المحلة بشراء الكمامات لتوزيعها على فرق الجيش الأبيض بالمستشفيات، لاستخدامها فى تعاملاتهم مع المرضى المترددين على المستشفيات، خاصة وأنهم خط الدفاع الأولى عن مصر فى مواجهة فيروس كورونا.

وتم تجهيز الكمامات وتوزيعها على المستشفيات الأربعة كمرحلة أولى، إلى جانب توزيع 500قفاز على أطباء وتمريض مستشفى الصدر والتي تستقبل حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا،  كما تم تجهيز 4آلاف كمامة أخرى لتوزيعها على مستشفيات كبد المحلة وقوات الأمن ومستشفى المبره ومركز شرطة المحلة، وأقسام شرطة  اول وثان وثالث المحلة.

من ناحيه اخرى أطلق مجموعة من شباب قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، مبادرة لدعم الأسر الفقيرة والعمالة غير منتظمة والذين تضرروا من الأزمة التي تمر بها البلاد من انتشار وباء كورونا، وعزل القرية بالكامل ومنع دخول او خروج احد من القرية، بعد ظهور 10إصابات بفيروس كورونا المستجد من اسرة واحدة، ووفاة احد المصابين داخل العزل الطبي.

يقول المهندس محمد عنتر احد ابناء القرية والمشاركين فى جمع المساعدات، أن الأزمة التي تعرضت لها القرية مؤخرا والأحداث التي شهدتها القرية عقب ظهور 10إصابات بفيروس كورونا، وفرض عزل تام على القرية، دفعت مجموعة من الشباب إلى الاجتماع فيما بينهم، والبحث عن حلول لمساعده أكثر الفئات تضررا من هذه الازمة وهم الأسر الفقيرة والعماله اليومية غير المنتظمة.

وأضاف أن الشباب المتطوع اطلق مبادرة لجمع الاموال من المتقدرين بالقرية، ولاقت المبادرة تفاعلا كبيرا فهناك من تبرع بـ10ألاف جنيه، وهناك من تبرع بـ5ألاف جنيه، وهناك من تبرع بـ200جنيه كل حسب استطاعته، مؤكدا أنه تم جمع 150ألف جنيه خلال أيام قليلة، وتم المرور على  منازل الفئات المتضررة وتسليمهم المساعدات دون أن يشعر احد بما نقوم به.

 


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