اليوم السابع
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تنفيذ حملة تعقيم لمنطقة حى الكرامة بالعريش.. صور

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:48 م
تنفيذ حملة تعقيم لمنطقة حى الكرامة بالعريش.. صور تنفيذ حملة تعقيم لمنطقة حى الكرامة بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، تنفيذ حملة تعقيم وتطهير لمناطق حى الكرامة شرق مدينة العريش ،حيث جاء فى بيان صحفى أصدره مجلس المدينة، اليوم، أنه فى إطار متابعة مجلس المدينة توفير الخدمات لحى الكرامة، تم التنسيق مع مديرية الصحة لرش وتعقيم مناطق الحى، وقام فريق عمل من مديرية الصحة بالعريش برئاسة المهندس صبحى الفرماوى، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض، برش وتعقيم المصالح الحكومية ومدرسة الكرامة للتعليم الأساسى ومدرسة الزراعة وخمس مساجد بالحى ومستوصف مسجد باب الريان والأماكن التى تم رفع القمامة منها .

وشهدت مدينة العريش اليوم، مواصلة أهالى حى المساعيد بالعريش لليوم الثانى حملة تطوعية تضافرت خلالها جهودهم لتعقيم وتطهير منطقتهم وسجلت جهودهم تعقيم 21 منشأة عامة ومقرات أهالى مناطق وشوارع وحافلات أجرة .

 

وقال مجدى الشوربجى، أحد الشباب القائمين على الحملة لـ"اليوم السابع"، إنها تتم بجهود تطوعية وفى اليوم الثانى تم الوصول لكافة المناطق وصاحبها توزيع زجاجات مطهره ومياه مفلترة، وتوزيع كمامات وقفازات طبية على الأهالى. وأضاف أنه شارك فى الحملة سيارتين مجهزتين للرش وسيارة لتوزيع زجاجات المطهر وسيارة لتوزيع المياه، و3 رشاشات محمولة على الكتف، لافتا إلى أن المنظمين للحملة والمساهمين فيها إبراهيم الكاشف، وعادل الشوربجى، والدكتور عبدالكريم الشاعر، وطارق عبد الحى، ومحمد كامل الشوربجى.

 

وأشار إلى أنه انضم للمنظمين عدد كبير من شباب المنطقة لنشر الوعى، ومن بين المنشآت التى تم تعقيمها: إذاعة شمال سيناء، مكتب البريد، جمعية حقوق المرأة السيناوية، ومدرسة مصطفى جاويش، وحى المساعيد، ومحلات التموين والمواد الغذائية وأتوبيسات المساعيد البلد، والسنترال، ومقرر شركة الكهرباء، والوحدات الصحية، ومنفذ توزيع الأنابيب، والمخابز، والعمارات السكنية، وميدان دوران شبرا، وميدان دوران طيبة، والمنازل بالمناطق العشوائية.

 

كانت قد انطلقت مبادرة لتعقيم وتطهير شوارع مدينة العريش، ليلة أمس بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، والعميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، والمهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

وأكد المحافظ على مشاركة ديوان عام المحافظة ومديريات الصحة والطب البيطرى وإدارة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر المصرى فى المبادرة التى انطلقت من ميدان الساعة بمدينة العريش، حيث يتم تطهير المحال التجارية والصيدليات والمنازل ومختلف المنشآت بشوارع 23 يوليو و26 يوليو والبحر وميادين الساعة والبنك الأهلى والنصر والسادات، بجانب أحياء الضاحية والمساعيد.

تنفيذ حملة تعقيم لمنطقة حى الكرامة بالعريش (1)
 

 

تنفيذ حملة تعقيم لمنطقة حى الكرامة بالعريش (2)
 

 

تنفيذ حملة تعقيم لمنطقة حى الكرامة بالعريش (3)
 

 

تنفيذ حملة تعقيم لمنطقة حى الكرامة بالعريش (4)
 

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سيناء

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