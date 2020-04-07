اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:54 م
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"تموين الوادى الجديد": مصادرة أسطوانات بوتاجاز وتحرير 38 محضر لمخابز مخالفة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:39 م
"تموين الوادى الجديد": مصادرة أسطوانات بوتاجاز وتحرير 38 محضر لمخابز مخالفة اسطوانات بوتجاز - ارشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد،اليوم الثلاثاء،عن مصادرة أسطوانات بوتاجاز من منفذ متحرك وتحرير محاضر لمخابز مخالفة في حملة مكبرة بالأسواق بمراكز المحافظة.

وأكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، معاذ عبد الرحيم، تنفيذ حملة مكبرة على المخابز والأسواق بإشراف المهندس صلاح السيد، مدير المديرية، أسفرت عن مصادرة 6 أسطوانات بوتاجاز من بائع متجول في منذ بيع أسطوانات متحرك، لبيع الأسطوانات للجماهير بسعر أزيد من السعر القانوني والرسمى.

أضاف صلاح، أن المديرية حررت 38 محضرا لمخابز مخالفة في حملة مكبر على المخابز لمراقة ومتابعة جودة الخبز المدعم، حيث جرى تحرير 28 محضر نقص وزن عن الوزن القانونى، 3 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 2 محضر لوجود عجز في ارصدة الدقيق المدعم بالمخبز، ومحضر لمخبز لعدم منح المواطن أيصال صرف الخبز"بون العيش"، ومحضرين لعدم وجود سجلات بالمخبز، 2 ومحضر مخالفة مواعيد التشغيل القانونية وقائمة إعلان عن العمل بالمخبز.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية  أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن ضبط كلور ومطهرات ومنظفات مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين في حملة مكبرة مشتركة مع مباحث التموين بمراكز المحافظة.

أكد وكيل مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، المهندس معاذ عبد الرحيم، تنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة جودة السلع بإشراف مدير المديرية المهندس صلاح السيد، ومدير الرقابة التموينية جمال تمام، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المطهرات والمنظفات مجهولة المصدر وغير معلوم جهة التصنيع لها ما يضر صحة المواطنين.

أوضح معاذ، أن الحملة ضبطت 26 زجاجة كلور، و16 كجم مسحوق غسيل ملابس، و2 برميل "ديتول و كلور" بواقع 300 كجم، 65 زجاجة مطهر" ديتول" و130 عبوة فارغة مجهزة للتعبئة.

ولفت معاذ، الي تحريز هذه المضبوطات وتحرير محضررسمى بقسم الشرطة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


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