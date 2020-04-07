اليوم السابع
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تموين المنوفية تحرر 192محضرا للمخالفين لردع جشع التجار

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:35 م
تموين المنوفية تحرر 192محضرا للمخالفين لردع جشع التجار مخبز - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، أنه قد تم تحرير 192 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة ، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة ، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية ، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين ، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص ،ومستودعات،ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء ،ومراقبة الاسواق يوميا .

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على أستمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ،وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية، مشيرا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على عمل المخابز يومى السبت والجمعة، متابعا: كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم ،وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدى لأية مخالفات أو محاولات التلاعب فى السوق.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد أعلن عن تحرير 374 محضرتموينى بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية أمس الأربعاء ، وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

 


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