اليوم السابع
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تفتيش مصانع العاشر والصالحية وبلبيس للتأكد مع الكشف الحرارى على العمال

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:09 م
تفتيش مصانع العاشر والصالحية وبلبيس للتأكد مع الكشف الحرارى على العمال الكشف الحرارى على العاملين بمصانع العاشر والصالحية بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المستشار مدحت الغمراوى وكيل وزاره القوى العامله ، على التزام أصحاب المنشأت الصناعيه ، التى تم المرور عليها بمدن " العاشر من رمضان - فاقوس - بلبيس - الصالحيه" ، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، بجانب إجراء الكشف الحرارى على جميع العاملين بها ، حفاظا على صحتهم وسلامتهم  .

أشار وكيل وزاره القوى العامله ، أنه تنفيذاً للتعليمات الوزارية ، قام أحمد عبد الهادى وكيل المديريه يرافقه مفتشى إدارتى الرعايه ، والصحه والسلامه المهنية بالمرور على عدد 24 منشأة صناعيه بمدن "العاشر من رمضان - فاقوس - بلبيس - الصالحيه" ليصل إجمالى عدد المنشآت التى تم المرور عليها إلى 152 منشأه صناعيه ، وذلك للتأكد من إلتزام أصحابها باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وكذلك توفير المستلزمات الوقائيه للعاملين بجانب قيام أقسام الصحه والسلامه المهنية بإجراء أعمال التطهير والتعقيم للمكاتب والأقسام والآلات وخطوط الإنتاج وسيارات نقل العاملين ، بالإضافه إلى إجراء الكشف الحرارى على جميع العاملين بها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام بصحه وسلامه العاملين بالمنشآت الصناعيه وتوفير بيئه عمل آمنه لهم ، مشدداً على اصحاب المنشآت الصناعيه بتوفير كافه المستلزمات الضروريه للوقايه من فيروس كورونا المستجد وتفعيل الاجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزاره الصحه للوقايه من فيروس كورونا والحد من انتشاره

يشار إلى ان محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، .

 

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الكشف الحرارى على العاملين بمصانع العاشر والصالحية بالشرقية

 

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الكشف الحرارى على العاملين بمصانع العاشر والصالحية بالشرقية

 

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الكشف الحرارى على العاملين بمصانع العاشر والصالحية بالشرقية

 

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الكشف الحرارى على العاملين بمصانع العاشر والصالحية بالشرقية

 

 

 

 

 

 

 


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