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تعليم كفر الشيخ: نقبل ما يكتبه الطالب بالبحث وأنصح ولى الأمر بألا يتجه لمستغلى الفرص

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:53 ص
تعليم كفر الشيخ: نقبل ما يكتبه الطالب بالبحث وأنصح ولى الأمر بألا يتجه لمستغلى الفرص اجتماع وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شنت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، حملة على من يبيعون الأبحاث للطلاب ويستغلون الفرصة للتربح ، واصفة إياهم بـ"بمعدومى الضمير" ، مؤكدة أنها ستقبل أى بحث يقوم به الطالب مهما كانت بساطته ، ومهما كان موضوعه من المقرر الدراسى الذى درسه الطالب ، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وجه بنشر فيديوهات وإرشادات لتوجه الطالب لكيفية كتابة البحث ، وتم نشرها على موقع المديرية والإدارات التعليمية.

ووجهت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، رسالة لأولياء أمور الطلاب بأن يتركوا أنجالهم يخوضوا تجربه كتابة الأبحاث دون الاستعانة بمن يستغلون الفرص ويبتزون ولى الأمر، نحن نقبل أى كلمات يكتبها الطالب وسيمنح درجة مقبول نحن نعتبرها تجربة ليتعرف الطالب على كيفية كتابة البحث العلمى ولكن الاعتماد على الغير وشراء الأبحاث كأنكم تدفعون أنجالكم للغش وعدم الأمانة وعدم الاعتماد على النفس.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، نحن فى خدمتكم لأى استفسار وهناك معلمون شرفاء يضحون بأوقاتهم من أجل الطلاب دون مقابل ونبث وسائل اعلامية متعددة لتعريف الطالب كيفية كتابة البحث،مؤكدة هناك من يطلق على نفسه لفظ دكتور وهو فى الحقيقة اشترى تلك الشهادة ، ويحملها دون استحقاق ، أيرضى ولى الامر أن يكون نجله مثل هؤلاء.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على ولى الأمر أ الطالب التواصل معن ومع المعلمين بالمدرسة لتوجه الطلاب ، وهناك وسائل متعددة من فيديوهات يتم نشرها عل موقع المديرية لترشد الطالب ، وتوجه لكتابة البحث ، عودوا أنجالكم على الاعتماد على النفس، فهى فرصة لابد من استغلالها لصالح الطلاب.

 وقالت وكيل الوزارة ،هناك أرقام تم الاعلان عنها لتواصل الطلاب مع أعضاء للدعم الفني، وأعضاء غرفة العمليات من مختصين وهى 100880791، و01019948854، وسيتم الرد على أى استفسارات كما أن هناك تواصل بين الطلاب والمديريات والإدارات، وأى طالب يطلب استشارة سيتم الرد عليه .

 يذكر أن الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاستها ، و13 غرفة فرعية ب 13 إدارة تعليمة لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي، وهناك تواصل بى الطلاب وبين غرف العمليات للتعرف على شكاوى الطلاب والطالبات ، للتواصل مع الوزارة لحلها .

 


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